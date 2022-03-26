Чистый родник – источник жизни

Одной из древнейших традиций, связанных с праздником Наурыз, является очистка родников и ручьёв ото льда, снега и накопившегося за зиму мусора. Для этого благого дела даже есть особый праздничный день – День природы.

Природа Восточного Казахстана сурова, и потому в дни Наурыза нередко на земле ещё лежит глубокий снег, а водоёмы покрыты толстым слоем льда. В этом году весна у нас именно такая – поздняя и морозная. Конечно, ни о какой высадке деревьев при таких погодных условиях и речи быть не может – земля ещё спит под пушистым снежным одеялом.

А вот очистить от наледи родник – вполне реальное и нужное для всех дело. Так, стало уже доброй традицией, когда жители села Васильевка и ближайших населённых пунктов, расположенных вдоль трассы, ведущей в село Самарское и на Сибинские озёра, собравшись вместе, очищают от снега и льда родник Чечек. В этом году вместе с волонтёрами взял в руки инструменты аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар. Приняв бата аксакалов, мужчины дружно очистили источник от толстого слоя снега и льда, дав родниковой воде дорогу к привычному руслу.

В Семее тоже немало ручьёв и источников, которые очищали коммунальные службы в течение всего февраля и марта. Однако активисты Молодёжного ресурсного центра решили внести свою лепту. Собрав команду из числа специалистов Молодёжных ресурсных центров Семея и Озёрского сельского округа, они дружным караваном выехали в Озерки, в 20 км от Семея, чтобы очистить один из крупных родников близ большого села, которым до сих пор активно пользуются местные жители. Свою экологическую акцию они назвали «Бұлақ көрсең, көзiн аш». В дальнейшем она будет проводиться ежегодно.

– Мы хотели соблюсти древние народные обычаи, завещанные нам предками: очистить родник в дни Наурыза, помочь природе проснуться после долгой зимы, а людям обеспечить свободный доступ к чистой родниковой воде. К этой работе мы решили приобщить молодёжь, кому как не им продолжать народные традиции, – рассказывает методист Молодёжного ресурсного центра Семея Фарида Онгарова.

Понадобилось около часа, чтобы очистить ото льда и снега широкое русло. Теперь чистые родниковые воды свободно протекают по долине и лесу неподалёку от Озерок.

Подобные мероприятия прошли в минувшие праздничные дни во всех районах Восточного Казахстана.

Екатерина Гуляева