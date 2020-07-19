На побережье Бухтарминского водохранилища мусора стало больше, чем в прошлом году. К такому неутешительному выводу пришли волонтёры – организаторы акции «Чистый четверг на Бухтарме».

Желающих принять участие в акции было не много, однако и этого количества эко-активистов хватило, чтобы навести порядок в любимом многими месте отдыха. Волонтёры убрали территорию протяженностью более трёх километров вдоль самой популярной среди туристов дороги, ведущей к базам отдыха.

– Участников было мало, а мусора много, – отметила главный организатор акции Людмила Евженкова. – Хочется призвать всех гостей побережья и жителей Бухтармы бережнее относиться к природе.

Волонтёры обращаются за помощью к владельцам баз отдыха на побережье.

– Необходимо создание специальных служб, которые бы по мере необходимости убирали территорию, нужны специально оборудованные контейнеры для мусора, расположенные с небольшим интервалом друг от друга и с систематическим обслуживанием, а также установка агитационных баннеров и совместные акции с привлечением волонтёров, – резюмировала Людмила Евженкова.

Бухтарминское водохранилище – один из пяти самых больших искусственных водоёмов мира, окружённый горами с сосновым бором, любимое место отдыха не только восточноказахстанцев, но и гостей из других регионов республики, ближнего и дальнего зарубежья. Однако отдыхающие очень часто пренебрегают простой истиной – чисто там, где не сорят.

Камила Ботагамитова