Чистые руки и совесть

Студенческая молодёжь Восточного Казахстана провела грандиозное антикоррупционное мероприятие.

В Восточно-Казахстанском университете имени Сарсена Аманжолова состоялся Студенческий антикоррупционный форум «Построим справедливое общество без коррупции!». Мероприятие приурочено к Международному дню борьбы с коррупцией.

Как отметили организаторы, цель этой встречи – формирование нетерпимости к любым проявлениям коррупции через обмен идеями, проектами и опытом антикоррупционной деятельности студентов университета.

Форум прошёл под девизом – «Чистые руки, чистая совесть». В его работе приняли участие представители правоохранительных органов, областного антикоррупционного ведомства, общественных организаций.

Выступавшие спикеры – студенты ВКУ имени Сарсена Аманжолова, подчеркнули, что они против коррупции, потому что это нарушает права человека и лишает их будущего.

– К примеру, в ряде регионов страны, в частности Западно-Казахстанской, Актюбинской, Туркестанской областях, отмечен слабый уровень образования, – сообщила студентка 1 курса факультета «Химия и биология» ВКУ Малика Муликова. – Проверка Министерства образования РК установила, что это результат коррупционных проявлений. К счастью, нашего региона нет в этом печальном списке. Тем не менее, мы должны активно работать в этом направлении.

По словам студента ВКУ А. Низаметдинова, приоритетным направлением борьбы с коррупцией в вузах должна стать академическая честность. Это определённая совокупность правил поведения человека в академической среде, которая делится на две категории.

– Первая – это плагиат, и вторая – морально-этическая составляющая, – уточнил он. – В нашем университете приняты кодексы чести студента и преподавателя, основанные на морально-этических принципах.

В рамках антикоррупционного форума также были обсуждены темы: «Роль студенческой молодёжи в формировании справедливого общества», «Моральный выбор как ответственность за настоящее и будущее», «Антикоррупционное образование и воспитание для всех».

В рамках мероприятия участники форума награждены грамотами и призами за вклад в борьбу с коррупцией.

Ерик Абитов

Фото Тлеубека Шаяхмета