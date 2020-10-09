Чисто там, где не сорят

В этом году по данным космического мониторинга АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» в регионе выявлено 569 стихийных свалок.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание вопросам экологии и ставит задачу проводить системную работу по недопущению и ликвидации стихийных свалок вокруг населённых пунктов. В этом направлении на территории Восточно-Казахстанской области ведётся планомерная и целенаправленная работа.

Управлением энергетики жилищно-коммунального хозяйства ВКО совместно с Департаментом экологии по ВКО разработан и утверждён график ликвидации подобных свалок. Силами акиматов городов и районов на сегодняшний день ликвидировано 83 процента, или 470 несанкционированных свалок. Эта работа ведётся на постоянной основе.

– Одним из самых распространённых видов правонарушений в сфере экологии остаётся организация стихийных несанкционированных свалок. Важность этой проблемы трудно переоценить, – сообщает пресс-служба Управления энергетики и ЖКХ ВКО. – Обычный мусор, который часто принято называть бытовым, – это не только пластик, металл и стекло, но также и батарейки, ртутные электроприборы и иная бытовая техника, всё это может нанести большой вред окружающей среде, а в дальнейшем – и здоровью проживающих рядом людей. Ведь такие отходы негативно влияют на атмосферный воздух, почву, поверхностные и подземные, в том числе питьевые воды.

Для оперативного реагирования и доступности информации по инициативе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК создан Call-центр в WhatsApp по номеру 8-775-952-49-00, по которому жители области могут направить сведения о месторасположении несанкционированной свалки и узнать о ходе выполнения работ по ликвидации.

Гульжан Естаева