Чисто и безопасно 

Содержание скотомогильников остаётся одной из актуальных проблем в сфере АПК. Разобраться в этой ситуации решили члены рабочей экспертной группы Восточно-Казахстанского филиала ECOJER.

В состав группы вошли экологи, представители проектного офиса Департамента экологии и Центра экологической безопасности.

– Мы проехали более 2000 километров, чтобы выяснить, как обстоят дела на местах, – говорит руководитель областного филиала ассоциации экологических инициатив ECOJER Елена Березинская-Абилова. – В рамках мониторинга и выявления проблемных вопросов посетили Курчатов, Курчумский, Зайсанский и Тарбагатайский районы. Оценили состояние очистных сооружений, скотомогильников и полигонов ТБО.

Так, в Курчатове вывозом и переработкой мусора занимается компания «Нур». Санитарное состояние полигона удовлетворительное. Все виды работ выполняются своевременно, качественно и с соблюдением необходимых санитарных норм. На территории полигона порядок, вблизи тоже не замечено ни разлетевшихся полиэтиленовых пакетов, ни другого

мусора.

Представители компании рассказали, что возле мусорных контейнеров ставят специальные сетки. В них люди складируют пластиковые бутылки, вывоз производится три раза в неделю. Затем пластик прессуется и продаётся. Правда, цена невысока. Если учитывать самовывоз, то стоимость пяти бутылок составляет 12 тенге. Сортировка производится в отдельном помещении.

В Курчумском районе участники рейда осмотрели состояние скотомогильника и канализационно-насосных станций (очистных сооружений). Скотомогильник Куйганского сельского округа состоит на балансе КГП «Курчум-вет». По мнению экспертной группы, он не соответствует типовым правилам.

По словам заместителя КГП «Курчум-вет» Ерлана Темишева, ежегодно делаются бюджетные заявки на постройку нового типового скотомогильника, который отвечал бы всем необходимым требованиям. Имеющийся же пока объект стараются содержать как могут.

При посещении очистных сооружений в поселке Курчум выявлены проблемные моменты бюрократического характера. Например, проектно-сметная документация на постройку новой станции районным акиматом разработана ещё в 2018 и 2019 годах. Однако в течение длительного времени, практически с начала года, нет ответа по экспертизе от соответствующей республиканской структуры «Казцентра» ЖКХ. Разработанная ПСД действительна до 2021 года. Из района по этому вопросу неоднократно обращались в республику, но ответа так и не последовало. Экспертная группа пообещала оказать содействие в решении вопроса, потому что имеющаяся насосная станция находится в ненадлежащем, хотя и в рабочем состоянии.

В Зайсанском районе ситуация прямо противоположная. Насосная станция находится в образцово-показательном состоянии. Имеется компьютерная система мониторинга. Ежемесячно пробы отправляются на анализ в областной центр.

По словам сотрудников ГКП «Зайсан», сооружения построены в 2015 году. Алгоритм работы простой: после механической очистки идёт биологический процесс, затем вода попадает в отсек с мембранами, откуда уже чистая подаётся в бактерицидную установку. В ней обрабатывается ультрафиолетовым излучением, после чего абсолютно безвредная вода попадает в реку.

В Тарбагатайском районе участники рейда посетили местный скотомогильник, в адрес которого тоже поступило немало замечаний. Нет указателя, ограждений и даже трубы для сжигания трупов. Дан ряд соответствующих рекомендаций и проведена разъяснительная беседа с участием представителей руководящего состава района.

– На сегодняшний день рейды общественного мониторинга очень актуальны, – отметила Елена Березинская-Абилова. – Особенно в коллаборации с органами исполнительной власти. Налицо несоблюдение законодательных норм содержания как скотомогильников, так и очистных сооружений. Некоторые представители государственных органов обратились к нам, общественникам, за помощью в продвижении буксующих вопросов. Мы направим соответствующие письма в компетентные органы для содействия в решении выявленных экологических проблем.

Ева Ким