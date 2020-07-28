Чистая вода – в сёла

Доля сельского населения Восточного Казахстана, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, к 2025 году должна вырасти до 100 процентов. Такие показатели заложены в региональном проекте «Чистая вода».

Обеспечение водой – одна из приоритетных задач для местных исполнительных органов, так как качество и доступность водных ресурсов напрямую влияет на здоровье и качество жизни восточноказахстанцев.

Для того чтобы сделать чистую питьевую воду доступной для максимального количества жителей, реализуются 79 проектов. Уже к концу этого года в рамках программы будет завершен 41 проект в сельских населённых пунктах области, а также установлены 50 блочно-модульных станций водоподготовки, водоснабжения и очистки воды. Эти меры позволят обеспечить доступ к качественной питьевой воде 21 тысяче жителей области.

В рамках государственного проекта за последние пять лет в Восточном Казахстане сделано немало. Благодаря активной работе руководства области в этом направлении удаётся постепенно менять ситуацию к лучшему. Результаты этой работы заметны уже сейчас. По сведениям областного акимата, доля охвата сельских населённых пунктов водоснабжением выросла на 24,4 процента. Если в 2015 году этот показатель был на уровне 44,2 процента, то к концу этого года обеспечение качественной питьевой водой составит 77,6 процента, с охватом сельского населения порядка 82 процентов.

В этом же направлении начата реализация Комплексного плана развития города Семей, рассчитанного на 2020 – 2025 годы. Всего в рамках плана будет реализовано 56 социальных проектов. На это предусмотрено финансирование в размере 260 млрд тенге, причем

76 млрд тенге – за счёт внебюджетных средств.

На этот год в рамках Комплексного плана запланирована реализация 40 мероприятий с объемом финансирования в 66 млрд тенге, в том числе за счет бюджета будут осуществлены 25 проектов на 30 млрд тенге.

Аида Жумекенова