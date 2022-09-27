Чистая вода и хорошие дороги

В населённых пунктах Восточного Казахстана продолжается строительство объектов инфраструктуры для подачи чистой питьевой воды многочисленным потребителям.

Централизованное снабжение питьевой водой сейчас становится привычным атрибутом жизни даже в самых отдалённых сёлах региона. Не является исключением и Катон-Карагайский район, где только в последние годы построен водопровод сразу в нескольких сёлах. Понятно, что система центральной подачи воды требует постоянного совершенствования в рамках реализации проектов, а также максимальной адаптации к имеющимся условиям. В то же время очевидно, что к таким элементарным благам цивилизации население привыкает быстро и по-другому оценивает необходимость внедрения подобных стандартов жизни.

Водичка из крана

К примеру, в заповедных краях по определению нет недостатка в водных ресурсах – многочисленных реках и озёрах, родниках и ручьях с кристально чистой водой. Из любого источника можно зачерпнуть воду и утолить ею жажду. Однако как в городе, так и на селе всегда необходимы гарантии бесперебойной подачи воды и её качества. Горожанину и сельскому жителю одинаково удобно, когда в доме открываешь кран, а из него льётся чистая вода.

В связи с увеличением потока туристов в любое время года в Катон-Карагайском районе повышается спрос на услуги гостевых домов, гостиниц, кемпингов. Поэтому их число постоянно растёт, а обеспечение зданий освещением и теплом, холодной и горячей водой является задачей номер один. К примеру, развивается туристический бизнес особенно активно вдоль республиканской автомобильной трассы «Усть-Каменогорск – Рахмановские ключи». За два последних года заработало несколько объектов около таких известных сёл, как Топкаин, Катон-Карагай, Урыль, Берель и других населённых пунктов района. Тут без решения проблем обеспечения питьевой водой никак не обойтись.

«Рудный Алтай» сообщал в нынешнем году об открытии водопровода в селе Малонарымка, ремонте системы водоснабжения в селе Берель. Сейчас продолжается строительство водопровода в селе Топкаин, расположенного на бойком месте, удобном для туристов.

Динамика явная

В рамках исполнения поручений Главы государства ведётся работа по планомерному укреплению социальной инфраструктуры. По официальным данным, в нынешнем году продолжается строительство 21 социального объекта. В том числе семь объектов в сфере образования, четыре – в здравоохранении, семь – в сфере физкультуры и спорта, два – в области культуры. И что характерно, ввод строящихся объектов в эксплуатацию запланирован в нынешнем году. Об этом проинформировали на сессии областного маслихата. В рамках реализации поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Послании народу Казахстана определены дополнительные цели и задачи. Вместе с тем, до логического завершения необходимо доводить системную работу, начатую несколько лет назад.

– С 2015 года мы активно работаем по обеспечению населения чистой питьевой водой, – сообщил аким области Даниал Ахметов. – Если в 2015 году в соответствующей иерархии Восточно-Казахстанская область занимала последнее место, (была) самая худшая (ситуация) по обеспеченности водой, то все показатели этого года выше среднереспубликанских.

По информации главы региона, в целом 31 село в Восточном Казахстане на сегодня нуждается в новых подходах в обеспечении питьевой водой. Подчёркивается, что важная задача будет реализована в течение двух лет.

Отдельный блок поручений Президента Казахстана касается строительства и ремонта дорог. Поставлена задача к 2025 году довести общий показатель состояния дорог с удовлетворительным и хорошим качеством до 95 процентов. Надо сказать, работа предстоит большая. В этом отношении в Восточном Казахстане, благодаря всем усилиям, прилагаемым заблаговременно, есть некоторый задел и сравнительно позитивная статистика.

– Мы в этом году выйдем на уровень 91-го процента, не дожидаясь 2025 года, – подчеркнул аким области, – в конце 2024 года мы, безусловно, решим эту задачу.

Совершенствование транспортной инфраструктуры включает в себя, кроме прочего, модернизацию аэропортов не только в областном центре, но и в Зайсанском, а в перспективе и в Катон-Карагайском районах.

Меир Токобаев

Фото из архива редакции