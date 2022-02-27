Чистая совесть и репутация

Темы добропорядочности и антикоррупционной культуры включат в систему образования Казахстана.

Антикоррупционная служба ВКО и областное управление образования провели онлайн-встречу с директорами колледжей региона по разъяснению Концепции антикоррупционной политики РК на 2022–2026 годы. Напомним, документ был утверждён Указом Президента РК 2 февраля 2020 года.

В ходе встречи руководитель управления превенции Антикоррупционной службы ВКО Архат Бейсембаев сообщил, что согласно новой Концепции антикоррупционной политики, Казахстан нацелен на переход от рутинного противодействия коррупции к коренному изменению общественного сознания, неприятию населением любых форм коррупции и непотизма, приоритету превентивных мер. Одним из основных её задач является антикоррупционное образование, продвижение идеологии добропорядочности и нулевой терпимости к коррупции среди молодёжи.

– Тематика добропорядочности и антикоррупционной культуры будет включена в систему образования, – проинформировал Архат Бейсембаев. – Необходимо сопровождать ребёнка в различных возрастных периодах антикоррупционным образованием, начиная с дошкольного. Действенным инструментом в этой работе должна стать академическая честность.

Также в ходе встречи обсуждены вопросы по организации деятельности студенческих клубов «Саналы ұрпақ» в учреждениях ТиПО. На сегодняшний день такие студенческие клубы действуют во всех колледжах области и вносят весомый вклад в формирование антикоррупционной культуры среди студентов.

Ерик Абитов