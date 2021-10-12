Четыре волны пандемии

Пандемия коронавируса длится уже полтора года, и как рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой, выступая на правительственном часе в Мажилисе, Казахстан прошёл четыре волны заболеваемости КВИ.

Глава Минздрава отметил, что появление новых волн вызвали новые штаммы коварного вируса. Последняя волна – летом 2021 года – оказалась наиболее сложной, на её пике регистрировалось почти

8 000 фактов заражения в сутки.

– В настоящее время достигнута стабилизация эпидемиологической ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией, в сутки регистрируется до 2 000 случаев, что отразилось и на распространённости инфекции, по сравнению с 1 августа репродуктивное число снизилось в 1,2 раза – с 1,11 до 0,96, – сообщил Алексей Цой.

Занятость инфекционных коек по республике на сегодня составляет 36 процентов, реанимационных – 33 процента. Для сравнения, на 1 августа этот показатель составлял 56 и 45 процентов соответственно.

Казахстан в целом, а также Восточно-Казахстанская, Алматинская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская области находятся в «жёлтой» зоне риска по КВИ.

В «зелёной» зоне – Атырауская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области и Шымкент.

В «красной» зоне остаются Акмолинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области, Алматы и Нур-Султан.

Министр здравоохранения сообщил, что поддельные паспорта вакцинации, которые стали бичом кампании по иммунизации, удаляют из базы данных в Казахстане после решения суда.

– Есть недобропорядочные наши коллеги и целая индустрия. Мы первыми инициировали этот вопрос – попросили наши силовые структуры провести оперативную работу, провели чистку в рядах. В итоге заведено более 90 уголовных дел. Больше половины из них – по фактам подделки ПЦР-тестов, остальные связаны с подделкой паспортов вакцинации. Каждый такой случай рассматривается, как только оглашается решение суда, поддельные паспорта из базы удаляются, – рассказал Алексей Цой.

По его словам, среди населения активно проводится разъяснительная работа.

– Мы пытаемся объяснить, что это самообман. Купите бумажку, но она не защищает от инфекции. Кого обманывают? Получив вакцину, можно гарантированно избежать тяжёлого течения КВИ, – резюмировал министр.

Айгуль Биданова

Нур-Султан