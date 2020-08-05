Четыре поколения театральной династии

Коллектив Русского драматического театра им. Ф. М. Достоевского в Семее известен не только своими прекрасными спектаклями, но и тёплой, семейной атмосферой. Эти два факта неразрывно связаны между собой.

Пользуется любовью и уважением коллег и сотрудник радиоцеха Тимур Даутбеков. Он сразу после колледжа пришел в театр, где служит уже семь лет.

– Это наш «сын полка», Тимур вырос в театре и является продолжателем театральной династии в четвёртом поколении. Его прадедушка, прабабушка и бабушка – все работали в нашем театре. А мама работает и сейчас, – рассказал директор театра Яков Горельников.

Семья Батуриных-Рощупкиных появилась в театре во время Великой Отечественной войны – узами брака связали себя ведущий артист Николай Батурин и главный гримёр Надежда Рощупкина. Имя заслуженного артиста КазССР Николая Батурина золотыми буквами вписано в театральную историю республики.

Их дочь Лариса в профессиональном плане унаследовала таланты и мамы, и папы. Став заведующей парикмахерским цехом, она всё же выходила на сцену, когда режиссёры видели в роли именно её.

Её дочь, внучка Батуриных, Любовь выросла за кулисами. И неудивительно, что её стали привлекать к участию в спектаклях. Но профессию она выбрала всё же не дедушкину, а мамину – тоже стала заведующей парикмахерским цехом.

Для её детей, Тимура и Кристины Даутбековых, театр тоже стал вторым домом. Кристина уже выходила на сцену в спектаклях «Надежда» и «Фронтовичка». Она пока учится в школе, но уже мечтает работать в театре – ей нравится искусство визажа, и, возможно, она когда-нибудь придёт в театр гримёром, как её прабабушка.

Кстати, Тимур, когда был маленьким, на шутливые вопросы Якова Вениаминовича, кем он будет, когда вырастет, уверенно отвечал, что будет в театре начальником.

Сейчас Тимур – один из незаметных для зрителей, но незаменимых специалистов – без него и аппаратуры под его управлением невозможно представить сказки и спектакли, новогодние интермедии. Музыка, шумовые эффекты, качество звука – за всё это за пультом отвечает Тимур Даутбеков, который достойно продолжает традиции своей именитой театральной семьи.

Айгуль Биданова