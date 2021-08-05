Четвёртая бронза

В Токио продолжается одно из самых долгожданных спортивных событий – Олимпийские игры. Копилка сборной Казахстана пополнилась ещё одной медалью.

Прошли полуфинальные поединки по боксу в тяжёлой весовой категории. Капитан сборной Камшыбек Кункабаев встретился с представителем США Ричардом Торресом-младшим. В третьем раунде у нашего спортсмена открылось рассечение, из-за которого бой был остановлен, победил американец. Камшыбек Кункабаев завершает своё выступление на Олимпиаде с бронзовой медалью.

Сакен Бибосынов провёл бой в рамках четвертьфинала – его соперником был Габриэль Эскобар из Испании. Противостояние продлилось три ярких раунда, два из которых забрал наш спортсмен, пройдя в полуфинал. Это гарантирует Сакену как минимум бронзовую медаль.

Боксер Закир Сафиуллин не смог пробиться в полуфинал – в 1/4 он проиграл решением судей.

В финал соревнований по вольной борьбе прошёл Нурислам Санаев – ему предстоит схватка за бронзу.

Завершились четвертьфинальные заезды среди женщин в байдарке-одиночке на дистанции 500 метров. Представляющая Казахстан в этой дисциплине Наталья Сергеева выступала в третьем заезде и финишировала шестой. Этого результата недостаточно для того, чтобы отобраться в полуфинал Олимпийских игр.

Также в Токио прошли четвертьфинальные заезды среди женщин в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров. Наша спортсменка Маргарита Торлопова в своём заезде финишировала седьмой и не смогла пройти в полуфинал соревнований.

Прошли квалификации в спортивном скалолазании, нашу страну в этом виде спорта представляет Ришат Хайбуллин. Он стал четвёртым в «скорости», показал семнадцатый результат в боулдеринге, а в заключительном виде многоборья «трудность» финишировал тринадцатым. В итоговом протоколе отборочного раунда наш спортсмен стал одиннадцатым. Выйти в финал он не смог – туда попадают восемь первых.

Завершили своё выступление на Олимпийских играх представительницы команды Казахстана по артистическому плаванию Александра и Екатерина Немич. После технической программы они заняли шестнадцатое место – в финал проходят двенадцать дуэтов.

Гимнаст Милад Карими также завершил своё выступление – он принял участие в финале упражнений на перекладине, куда пробился со вторым промежуточным результатом. У него была одна из самых сложных программ в этом виде. Но Милад допустил два падения и стал восьмым.

Завершились заезды финала на байдарке у мужчин на дистанции 1000 метров. Братья Сергей и Тимофей Емельяновы по итогам заезда расположились на четвёртом месте, а в итоговом протоколе стали двенадцатыми.

В 1/8 соревнований по греко-римской борьбе Нурсултан Турсынов проиграл представителю Германии.

В активе сборной Казахстана теперь четыре бронзовых медали. Ранее на пьедестал лучших поднимались дзюдоист Елдос Сметов, тяжелоатлеты Игорь Сон и Зульфия Чиншанло.

Дамир Омаров

Фото из открытых источников