Четверть века успешной работы

В Усть-Каменогорске прошло торжественное мероприятие, посвящённое 25-летнему юбилею Центра территориального управления.

История создания комитета местного самоуправления (КМС), именно так раньше назывался Центр территориального управления, берёт своё начало с 1996 года.

Необходимость создания КМС была вполне обоснованна. Как показывал опыт, значительную часть проблем жителей Усть-Каменогорска можно было решить на местах, и зачастую с участием самих горожан. В городе было создано десять КМС, определены их границы, решены вопросы материально-технического обеспечения и финансирования. Стоит отметить, что КМС решали широкий круг вопросов: таких как подготовка к отопительному сезону, борьба с паводками, озеленение территорий, помощь социально уязвимым слоям населения, организация досуга детей по месту жительства…

– Это был первый в Казахстане опыт системного подхода в формировании структур местного территориального самоуправления, – поделился руководитель КГУ «Центр территориального управления» акимата города Усть-Каменогорска Аскар Нургазиев. –КМС в короткие сроки стали эффективной частью городской исполнительной власти. В то же время они сохраняли принцип активного участия горожан в решении актуальных вопросов.

Стоит отметить, что эта структура с небольшими изменениями сохранилась до сих пор. Сегодня работу комитетов местного самоуправления достойно выполняют их преемники – филиалы Центра территориального управления. Они по-прежнему на передовых позициях в решении вопросов, которые волнуют жителей областного центра.

Безусловно, основополагающую роль в работе играют кадры. Поэтому в честь 25-летия со дня образования комитетов отметили тех, кто отдал многие годы плодотворной работе в системе территориального самоуправления.

В праздничном мероприятии принял участие аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар, ветераны этой сферы, руководители городских отделов и учреждений города.

Глава областного центра вручил ветеранам КМС почётный нагрудный знак «За особый вклад в развитие города Усть-Каменогорска», который, к слову, утверждён по его инициативе, а также памятные подарки.

Александра Исаева