Честный спорт

В подведомственных организациях областного управления спорта и физической культуры провели антикоррупционный мониторинг.

В рамках проекта Anikor.Live врио руководителя антикоррупционной службы ВКО Жигер Байдильдин провёл прямой эфир с руководителем управления спорта и физической культуры области Досжаном Уалхановым на тему «Противодействие коррупции в спорте».

В июне текущего года антикоррупционной службой ВКО был проведён внешний анализ коррупционных рисков в деятельности управления спорта и физической культуры и его подведомственных организаций. По итогам анализа выявлены коррупционные риски в части организационно-управленческой деятельности, коллизии в нормативных правовых актах, которые регламентируют работу управления, а также коррупционные риски при проведении государственных закупок.

– По итогам внешнего анализа был утверждён план мероприятий по устранению этих рисков, – проинформировал Досжан Уалханов. – Для ликвидации выявленных коллизий профильным отделом управления были инициированы письма в Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК.

По словам спикера, разработаны правила по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц управления, подведомственных учреждений. В частности с определением порядка раскрытия и выявления фактов конфликта интересов. В подведомственных учреждениях приказом первых руководителей назначены комплаенс-офицеры с возложением функции по урегулированию конфликта интересов и организации работ по противодействию коррупции внутри учреждения.

Также в рамках исполнения пункта 126 общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года проведён мониторинг по выявлению лиц, причастных к коррупции. При проведении мониторинга были охвачены все подведомственные организации управления – более двух тысяч работников.

– В ходе мониторинга нарушения выявлены в основном в подведомственных организациях, которые перешли к управлению с 1 января текущего года, – сообщил руководитель ведомства.

В свою очередь Жигер Байдильдин поблагодарил руководство управления за оказанное содействие в проведении прямых эфиров с участием руководителей подведомственных организаций.

Ерик Абитов

Фото из открытых источников