Честные цены

В Уланском районе по итогам минувшего 2021 года объём валовой продукции сельского хозяйства составил 57,7 млрд тенге. Причём, этот важный показатель продемонстрировал заметный рост на 130,4 процента по сравнению с предыдущим годом.

На развитый сектор агропрома возлагается важная роль по обеспечению продуктами питания внутреннего рынка и поставкам за его пределы – в областной центр.

С целью недопущения необоснованного роста цен на основные продовольственные товары проводится постоянный мониторинг. Отслеживается ценовая политика по 19 видам продуктов питания, подписаны меморандумы с индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставки и реализацию продтоваров.

Что касается задач на перспективу, в районе ведётся работа над крупными инвестиционными проектами для увеличения производства сельхозпродукции. К примеру, продолжается реализация проектов в птицеводстве по расширению бройлерного производства. Кроме того, есть планы по выращиванию востребованной продукции в строящемся новом тепличном комплексе.

Помимо выхода товарной продукции, подобные проекты предполагают создание новых рабочих мест и трудоустройство местного населения.

Таир Сапаргалиев

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Уланский район