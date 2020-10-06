Честно и прозрачно 

В Восточно-Казахстанской области завершилось голосование на праймериз Nur Otan. Из-за высокой активности избирателей сроки онлайн-голосования через веб-сайт и мобильное приложение были продлены на сутки, до 14.00 4 октября 2020 года.

Избирателям предложили и альтернативный способ голосования. Так, 3 октября, в 8 часов утра в регионе открылся 221 избирательный участок. В них голосовали партийцы, которые из-за технических нагрузок на информационную систему не смогли сделать это онлайн.

Напомним, 1 и 2 октября голосование проводилось в дистанционном формате. Из-за активного участия в процессе внутрипартийных выборов и значительного количества запросов на сайт возникли некоторые сложности с доступом и авторизацией. Тем, кто по каким-либо причинам не смог проголосовать в первые два дня, предоставлена возможность сделать это на избирательных участках.

В Усть-Каменогорске в субботу, 3 октября, открылись 10 избирательных участков. Председатель избирательного участка № 3Айжан Кабдуллина отметила, что в условиях пандемии работа проходила со строгим соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

– Ожидаем, что на этом участке проголосуют 30 человек, – сообщила Айжан Кабдуллина. – Подготовлены две кабины для голосования. Если в процессе кто-то будет испытывать затруднения, консультанты окажут помощь. В 14:00 работа на всех избирательных участках завершится.

За соблюдением всех норм процедуры следили независимые наблюдатели, доверенные лица кандидатов, представители СМИ.

– Всё должно проходить максимально прозрачно, – подчеркнул председатель комиссии партийного контроля Усть-Каменогорского филиала партии Nur Otan Серик Оразбайулы. – Если будет замечено нарушение, мы мобильно отреагируем на это.

Одной из первых на избирательный участок № 3 пришла учитель казахского языка школы-гимназии № 38 им. Льва Гумилёва Надежда Шушаникова.

– Не смогла проголосовать онлайн, – пояснила она. – Я человек ответственный. Принять участие в голосовании – мой гражданский долг. Считаю, что праймериз – очень эффективная форма обновления состава партии. Каждый, кто хочет сделать что-то полезное для своего района, города и страны, может добиться поставленных целей. Всё честно и прозрачно.

На избирательном участке № 5 до полудня проголосовали 20 человек.

– Мы соблюдаем все меры предосторожности, полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты. На входе людей проверяем с помощью телеметрии, размещен санитайзер с антисептиком. Весь персонал в масках и перчатках, соблюдаем социальную дистанцию, – рассказала председатель избирательного участка № 5 Ольга Филатова.

На избирательном участке № 1, расположенном в здании областного драмтеатра, также создали все необходимые условия для голосования. Он открылся в 8 часов утра и принял первых избирателей. Процедура проходила организованно, участок оснастили всеми необходимыми техническими средствами. Персонал прошёл тщательную подготовку, поэтому никаких сложностей не возникло.

– Меня искренне волнуют вопросы воспитания и обучения детей, – сказал один из молодых избирателей. – Поэтому я голосую за кандидата, который активно использует прогрессивные и творческие методы в образовательном процессе. Надеюсь, что ему удастся заручиться поддержкой избирателей и воплотить в жизнь все основные пункты своей программы.

За первые несколько часов на избирательном участке № 2 в Усть-Каменогорске проголосовали около 20 избирателей. По словам председателя счётной комиссии этого участка Бахтылы Рахимбаевой, это те люди, которые не смогли сделать это в онлайн-формате по определённым причинам, в частности из-за отсутствия технических возможностей.

– Голосование проходило без каких-либо бумаг, процесс полностью автоматизирован. Считаю, что это большой плюс. Таким образом, сохраняется достоверность результатов, исключается риск подтасовки, – отметила Бахтылы Рахимбаева.

Справедливости и прозрачности здесь тоже уделяли повышенное внимание. Помимо членов счётной комиссии за процессом следили наблюдатели.

– Наблюдал за тем, чтобы на протяжении всего голосования не было нарушений, и избиратели могли беспрепятственно принять участие в этом мероприятии, – сказал представитель городского территориального центра социального обслуживания населения «Ульба» Нуралы Акынтаев.

Стать частью такого важного события в жизни всего государства были рады и сами избиратели.

– В рядах партии Nur Otan нахожусь давно. Думаю, что отдать свой голос достойным кандидатам – это долг каждого партийца, – отметил Кайырхан Байсеитов.

В районах процесс голосования на праймериз тоже проходил активно.

– По региону должны проголосовать 51 тысяча партийцев. На утро

3 октября это сделали 34 тысячи из них, – сообщил заместитель председателя ВКОФ партии Nur Otan Серик Женисов. – На 62 избирательных участках, расположенных в отдалённых селах, где низкая скорость интернета, голосование проходило в традиционном формате, бюллетенями.

Как он отметил, из 10 тысяч человек, которые выбрали традиционный способ голосования, к 10 утра это сделали уже 25 процентов из них.

– Было принято мудрое решение продлить период голосования ещё на сутки. Это позволило всем партийцам отдать свой голос за кандидатов, которых они выбрали, – подчеркнул Серик Женисов.

В Семее в голосовании на праймериз Nur Otan в первые два дня приняли участие более 70 процентов партийцев.

С 1 по 4 октября в Казахстане проходил третий этап праймериз Nur Otan. Первые два дня голосование проводилось онлайн посредством мобильного приложения и сайта primaries.kz. Каждый член партии, получив пароль на свой мобильный телефон, мог проголосовать, не выходя из дома.

Также членам партии предоставили возможность отдать свой голос за кандидата на избирательных участках. В Семее 3 октября, в 8 утра открылись 12 избирательных участков: 10 – в городе, один – в селе Приречное и один – в селе Кайнар. Голосование проходило в электронном формате, все участки оборудованы кабинками и ноутбуками.

– Желающие проголосовать сначала подходят к участковой счётной комиссии, где отмечают их явку, затем они приступают к процедуре голосования, – рассказала первый заместитель председателя филиала партии Nur Otan в Семее АйнурАргынбекова. – Вся информация находится в открытом доступе, проголосовавшие могут увидеть на сайте, кто из кандидатовсколько голосов набрал.

На всех избирательных участках голосование было остановлено в 14:00 3 октября. Онлайн-голосование через портал и мобильное приложение primaries.kz было продлено до 14:00 4 октября.

Наталия Подлужная, Флора Левина

Усть-Каменогорск, Семей