Через линию фронта – за «языком»

Алексей Шевелев во время Великой Отечественной войны добывал сведения о противнике, захватывал в плен неприятельских «языков».

Родился Алексей Леонтьевич сто лет назад, в 1920 году, в Риддере. В начале 30-х годов его родители переехали в село Тарханку. Времена были тяжелые, сказывался голод, который свирепствовал по всей стране. Супруги Шевелевы вступили в колхоз имени Буденного и за трудодни с утра до позднего вечера работали на колхозных полях. Маленький Алеша, как мог, помогал родителям – ухаживал за домашним скотом, огородом.

После окончания трех классов местной школы в возрасте девяти лет пошел работать в колхоз. Выполнял все добросовестно, работы не боялся. Видя его трудолюбие, руководство колхоза направило его в Бобровскую МТС, обучиться на тракториста. Учился он прилежно. После получения справки об окончании курсов вернулся в колхоз и сел за штурвал колесного трактора.

По достижению призывного возраста, в марте 1941 года Алексей Шевелев был призван на действительную воинскую службу в ряды рабоче-крестьянской Красной Армии. Молодой парнишка не мог и подумать, что ему приходится расставаться с родным домом на долгие шесть лет.

Службу Алексей Леонтьевич проходил на территории Белоруссии, в составе 1-го Кавалерийского корпуса. В армии началась насыщенная и интересная жизнь: строевые занятия, физподготовка, маршброски – все это закаляло молодой организм. В это время страна незримо укрепляла свои вооруженные силы, а на Западе уже шла война.

Неожиданно летом она заявила о себе ранним утром 1941 года – воем пикирующих самолетов, разрисованных крестами. Такого ада новобранцы не видели никогда. Крики команд, стоны раненых, всеобщая неразбериха и кругом – клубы дыма от пожара.

Фашистские войска шли сплошной лавиной. Казалось, их не остановит никакая сила. Разрозненные части Красной Армии с боями оставляли населенные пункты. Жестокие бои разгорелись в районе Смоленска. Враг в течение двух месяцев не мог сломить мужественную оборону. За это время основные силы наших войск сумели подготовить новые рубежи обороны. Рядовой Шевелев был определен в полковую разведку. Ему часто приходилось пересекать линию фронта, чтобы добыть сведения о передислокациях немецких войск. Разведчиков называли «казаками-пластунами».

Однажды они получили задание определить местонахождение немецкой минометной батареи. Проверили весь указанный квадрат – батарея как будто испарилась. Оказалось, отстрелявшись, немцы перевозили орудия на другое место. «Пластуны» проследили, где были спрятаны минометы, а заодно нашли большой склад с горючим. По рации передали координаты. Одним залпом дальней артиллерии было уничтожено все минометное орудие противника. За это рядовой Шевелев был награжден медалью «За отвагу».

После коренного перелома в ходе войны советские войска перешли в контрнаступление. Наш земляк участвовал в форсировании Днепра, за что был представлен к ордену Славы III степени.

На польской земле разведчики получили особо важное задание – захватить «языка» из числа офицерского состава, желательно инженера-фортификатора, владеющего знаниями по усилению расположения войск. В это время шла большая подготовительная работа по освобождению города Познани, но перед ним немцы создали крупные оборонительные сооружения, и, чтобы советским войскам не нести людских потерь, нужен был такой специалист. Задание командования было выполнено в срок. За захват особо ценного немецкого офицера все члены разведывательной группы были отмечены наградами. Разведчик Шевелев – орденом Отечественной войны I степени.

Много километров пришлось пройти Алексею

Леонтьевичу, чтобы добраться до логова фашизма – Берлина. Не один раз он был в тылу противника, приносил ценные разведывательные данные, которые спасли жизни многих солдат. Он ни разу не подвел командование.

Героический фронтовик Шевелев, встретив Победу, вернулся в родное село, работал в колхозе механизатором за штурвалом комбайна. Алексей Леонтьевич всегда был в передовиках.

Часто, по просьбе школьников, рассказывал о войне, но от страшной правды о ней старался все же уберечь детские души. Желал ребятам жить в мире и согласии, ведь ради этого он и миллионы других солдат отстояли нашу страну в войне с фашистами.

Бахыт Сарсембаева