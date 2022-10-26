Чему научили уроки пандемии?

Первый Международный MED-Конгресс «Человек и здоровье. Мультидисциплинарный подход в медицине» прошёл на минувшей неделе. В течение двух дней врачи и учёные Казахстана, России, Индии, Турции, Узбекистана, Таджикистана и ряда других стран мира делились накопленным практическим опытом за период двухлетней пандемии сразу по семи основным направлениям современных медицинских наук.

Как рассказал проректор по науке и практическому развитию НАО «Медицинский университет г. Семей» Назырбек Омаров, это первый международный конгресс, где врачи разных стран мира встречаются лицом к лицу после длительного перерыва. Конечно, в период пандемии общение коллег не прерывалось. Наоборот, было огромное количество онлайн-консультаций, встреч в электронном формате, даже семинаров и мастер-классов. Но ничто не заменит живого общения и практического опыта.

– Мир меняется, и взгляды на медицину тоже. Ранее считалось, что учить медицине, проводить заочные консультации просто невозможно. Но жизнь преподала нам хороший урок: и учиться можно, и консультировать, и даже проводить обучение на расстоянии, если создались особые условия в обществе, – отметил Назырбек Омаров.

Соорганизаторами Первого Международного MED-Конгресса выступили 12 медицинских вузов Казахстана и России. Кроме того, поддержку международному форуму выразили профессиональные медицинские ассоциации нашей страны.

Как отмечают организаторы, конгресс – это уникальная площадка обмена достижениями в различных областях медицинской науки и клинической практики. Свои доклады представили более 180 учёных из числа ведущих медицинских университетов Республики Казахстан, России, Турции, других стран ближнего и дальнего зарубежья. В первый день международного конгресса доклады были представлены в ходе одновременной работы семи секций: хирургия, инфекционные болезни, педиатрия, терапия, психиатрия и наркомания, стоматология и общественное здравоохранение.

При этом особое внимание было уделено организации медицинской помощи в условиях глобальных вызовов и достижениям в области исследований в сфере медицины и развитию современных подходов в сохранении здоровья в условиях пандемии COVID-19.

– Мы многому научились за время пандемии. К сожалению, понесли невосполнимые потери. И поэтому очень важно, чтобы эти жертвы не были напрасными. Сделав выводы, мы уже сейчас должны быть готовы к новой пандемии. Она уже на пороге – это оспа обезьян. Не сегодня, так завтра она будет распространяться по миру. Но мы к этому уже готовы. И в ближайшее время будем проводить обучение студентов и медицинский персонал, готовить всю систему здравоохранения к работе в новых условиях при первых же проявлениях распространения опасной инфекции, – отметил доктор медицинских наук, профессор Национального научного центра особо опасных инфекций (Алматы) Андрей Дмитровский.

По словам профессора, последняя пандемия показала, что по всей видимости, угрозы никогда не исчезнут. Более того, наступает эпоха массового распространения инфекционных болезней. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире ежегодно появляются две новые опасные инфекции. Иными словам, через десять лет человечество столкнётся уже с 20 новыми, ранее неизвестными науке инфекционными заболеваниями.

– Реальность такова, что мы вступаем в эру инфекционных болезней. И поэтому сейчас очень важно продвигать страну в плане соблюдения норм биобезопасности, – подчеркнул Андрей Дмитровский.

По его словам, ещё недавно нормы биобезопасности были актуальны для работы в лаборатории опасных патогенов. Сегодня же речь идёт уже о продвижении направления клинической безопасности для обеспечения охраны здоровья лечащих врачей, которые подвергаются наибольшему риску заражения, поскольку непосредственно общаются с больными.

– Врач никогда не знает, кто придёт к нему на приём. Это может быть больной лёгочной чумой, лихорадкой Эбола или COVID-19. Именно клиницисты, лечебники, подвергаются наибольшей опасности. Поэтому наш институт разрабатывает и внедряет в учреждениях здравоохранения программы по биобезопасности. Есть даже мысль ввести в медицинских вузах Казахстана новую специальность – биобезопасность, – пояснил Андрей Дмитровский.

По его словам, защита лечебников – это целый комплекс вопросов. В первую очередь, необходимо научить врачей первичной медико-санитарной помощи своевременно и точно ставить диагноз или хотя бы заподозрить, что больной заражён опасной инфекцией. Далее нужно применить оценку рисков, то есть определить, какие факторы и пути заражения у этого заболевания. Ну и, конечно, использовать средства индивидуальной защиты. Чтобы это осуществить, необходимо пополнить багаж знаний врачей ПМСП в области клинических проявлений инфекционных болезней, путей и факторов заражения и защиты себя и окружающих людей.

Кроме того, необходимо чётко организовать работу управления биологическими отходами, чтобы не допустить выхода необеззараженных биоотходов из стен лечебного учреждения.

Отметим, что второй день работы конгресса был посвящён практическим мастер-классам по самым различным направлениям, которые проводились на базе ведущих клиник Семея. Всего было проведено 14 мастер-классов. Так, к примеру, только в области хирургии прошли мастер-классы по протезированию аортального клапана на открытом сердце, лапароскопическая операция при механической желтухе и лапароскопическая операция при грыже пищеводного отверстия диафрагмы. В области реабилитации детей прошли мастер-классы на базе реабилитационного центра «Токтамыс» по остеопатии в реабилитации и лечении детей. Кроме того, были проведены мастер-классы по междисциплинарному подходу в терапии, по наркологии и психиатрии, а также стоматологии.

Екатерина Гуляева