Чемпионы в погонах

Военнослужащие Семейского гарнизона стали победителями соревнований по лыжному спорту.

В рамках ХVIII Спартакиады Вооружённых Сил РК по военно-прикладным видам спорта, посвящённой 30-летию Независимости, в городе Щучинске прошли соревнования по лыжным гонкам.

В программе состязаний были командная гонка патрулей, эстафета патрулей и президентское многоборье. Чемпионами в командной гонке патрулей и президентском многоборье стали военнослужащие Регионального командования «Восток», в эстафете патрулей им досталось второе место.

Победителей поздравил командующий РгК «Восток» генерал-майор Асан Жусупов, пожелав военнослужащим дальнейших успехов и отличных результатов в спорте.

Напомним, что в рамках ХVIII Спартакиады Вооружённых Сил РК по военно-прикладным видам спорта принимали участие команды, представлявшие виды, рода войск, региональные командования и учебные заведения Министерства обороны.

– В течение всего зимнего периода военнослужащие занимаются лыжным спортом. Климат нашего региона очень подходит для развития данного вида. Команда усердно готовилась к предстоящему чемпионату. Подготовка соперников тоже была хорошей, но удача оказалась на нашей стороне, – рассказал призёр соревнований сержант Берикбол Оразаев.

Флора Левина

Семей