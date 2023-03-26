Чемпионы на татами

В Усть-Каменогорске прошёл открытый юношеский турнир по дзюдо.

Во Дворце единоборств имени Кажымукана состоялся VI открытый турнир по дзюдо среди юношей и девушек 2008-2010 годов рождения. Эти соревнования уже стали традиционными и проводятся в шестой раз в честь судьи Всесоюзной категории, одного из основателей школы самбо и дзюдо в ВКО – Григория Бердуса.

Организаторами спортивного мероприятия выступили Управление физической культуры и спорта ВКО, Федерация дзюдо ВКО и воспитанники знаменитого тренера.

На татами помимо ребят из районов и городов ВКО вышли участники, представляющие города Астана, Семей, Бескарагайский и Аксуатский районы области Абай и Алматинскую область. Общее количество участников составило свыше 400 атлетов в составе 13 команд. Они оспорили первенство в 12 весовых категориях.

Несмотря на свой юный возраст, спортсмены показали высокое мастерство и волю к победе. Так, чемпионами турнира стали: Айбек Парасат (в весе до 38 кг, Усть-Каменогорск), Мирас Елубаев (42 кг, Усть-Каменогорск), Ерсултан Муратбек (46 кг, Усть-Каменогорск), Зейн Айбек (50 кг, Усть-Каменогорск), Темирлан Рауанулы (55 кг, Усть-Каменогорск), Арсен Мутанов (60 кг, Усть-Каменогорск), Бактияр Фаизов (66 кг, Жезкент), Алихан Жайлаубаев (73 кг, Усть-Каменогорск), Ерасыл Шерияздан (73+ кг, Усть-Каменогорск).

Среди девушек победителями стали Ксения Тикина (до 44 кг, Шемонаиха), Улбосын Муратбаева (48 кг, Усть-Каменогорск), Улар Турар (63 кг, Усть-Каменогорск).

Соревнования проводились на трёх татами, собрав огромное количество зрителей.

Григорий Иванович Бердус – тренер-преподаватель первой категории, судья Всесоюзной категории по борьбе самбо, отличник просвещения Министерства высшего образования Казахской ССР. Он родился 1 августа 1935 года в Риддере. С 1970 года работал в Усть-Каменогорском пединституте (ныне Восточно-Казахстанский университет имени С. Аманжолова) тренером-преподавателем на факультете физвоспитания по специальности «Борьба самбо».

С его деятельностью связано зарождение и развитие борьбы самбо, казакша курес и дзюдо. В 1974 году он подготовил первого мастера спорта СССР по борьбе самбо. В 1975 году воспитанников Григория Бердуса включили во Всеказахстанскую спартакиаду вузов. В 1980 и 1981 годах на этих соревнованиях сборные команды УКПИ по борьбе самбо и дзюдо были первыми, а по казакша курес – вторыми.

За 22 года тренер подготовил пятнадцать мастеров спорта СССР, двукратного чемпиона, двух серебряных и трёх бронзовых призёров Центрального Совета ДСО «Буревестник».

Ерик Абитов