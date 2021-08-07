Чемпионка в наших сердцах

В аэропорту Семея встретили легкоатлетку Ольгу Рыпакову.

В конце июля в Токио в рамках программы Олимпийских игр прошли соревнования по лёгкой атлетике. Первыми из сборной Казахстана выступили представительницы тройного прыжка, среди которых наша землячка, одна из самых титулованных спортсменов республики, олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова.

Чтобы пройти в финал, необходимо было преодолеть 14,4 метра. Рыпакова показала результат в 13,69 метра, чего не хватило для продолжения борьбы за медали. Тем не менее, впечатления от Олимпиады у спортсменки положительные. Об этом Ольга рассказала по прибытии в Семей.

Олимпийскую чемпионку в аэропорту родные и поклонники встретили громкими овациями. Спортсменка поделилась, что поддержка казахстанцев чувствуется по сей день.

– Олимпиада прошла для меня не очень успешно, но общее впечатление от открытия и организации положительное, никаких нареканий не было. Единственное чего не хватало – это зрителей на трибунах. Спасибо японскому народу за то, что они, несмотря на ситуацию в мире, достойно проводят Олимпийские игры. Поддержка казахстанцев чувствуется и в соцсетях, и в новостях. Везде были позитивные отзывы, пожелания, комментарии. Спасибо огромное за такие тёплые слова! Несмотря на то, что выступила я не совсем удачно, слова поддержки меня вдохновляли и продолжают вдохновлять. Очень рада, что для вас я остаюсь чемпионкой, это очень ценно для меня, – отметила Ольга Рыпакова.

Спортсменка также прокомментировала открытие Олимпиады, где, будучи знаменосцем, произвела настоящий фурор среди иностранных болельщиков своим нарядом. По словам Рыпаковой, всё это – заслуга стилистов и дизайнеров, которые трудились над образами знаменосцев.

– Социальные сети просто взорвались, было очень много восторженных комментариев и от японцев, и от корейцев, и от китайцев. У них мой образ вызвал какие-то особые ассоциации, о которых я даже не подозревала. Оказывается, мой образ был похожим на персонажа какой-то популярной компьютерной игры. Поэтому они так отреагировали. И казахстанцы очень положительно отозвались об образе. Всем очень понравилось. Я считаю, что это заслуга стилистов, дизайнеров, Национального олимпийского комитета, которые вложили огромный труд в образы знаменосцев. У них получилось всё на высшем уровне, – рассказала легкоатлетка.

В ближайшем будущем спортсменка планирует отдохнуть.

– Пока я не приняла для себя решение о том, что будет дальше. Я думаю, что нужно немного отдохнуть и восстановиться, – заключила спортсменка.

Ольга Рыпакова – казахстанская легкоатлетка, чемпионка Олимпийских игр в Лондоне (2012), серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине (2008) и бронзовый призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016) в тройном прыжке. Участница Олимпиады в Токио.

Флора Левина

Фото автора и из открытых источников