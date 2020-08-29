Чемпион антиядерного движения

Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев удостоился статуса «Чемпион за мир, свободный от ядерных испытаний».

Об этом было объявлено на Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, организованной по случаю Международного дня действий против ядерных испытаний, который отмечается в мире 29 августа.

Присвоение Нурсултану Назарбаеву нового статуса «Чемпион за мир, свободный от ядерных испытаний», инициировал исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо в знак признания особого исторического вклада в глобальные усилия по построению безъядерного мира. Беспрецедентное решение Елбасы о закрытии 29 августа 1991 года Семипалатинского ядерного полигона, одного из крупнейших в мире, было признано не только первым в истории человечества юридическим запретом на проведение ядерных испытаний, но и стало весомым основанием для учреждения Международного дня.

По задумке инициаторов, «Чемпионы» будут вести целевую информационно-пропагандистскую работу с еще неподписавшими ДВЗЯИ государствами с целью улучшения понимания ими выгод от сотрудничества с ОДВЗЯИ, а также будут делиться своим передовым опытом. В случае Казахстана – это добровольный демонтаж своей ядерной инфраструктуры.

Аналогичного статуса была удостоена экс-Президент Финляндии Тарья Халонен. «Чемпионы» одновременно становятся членами Группы видных деятелей ОДВЗЯИ.

В ходе Специальной сессии ГА ООН послание Елбасы Нурсултана Назарбаева, адресованное участникам мероприятия, зачитал министр иностранных дел Казах­стана Мухтар Тлеуберди.

«Обретя независимость в 1991 году, Казахстан сделал добровольный выбор в пользу отказа от четвертого по мощности на планете арсенала ядерного оружия. История подтвердила правильность данного шага – своим ярким примером мы показали, что на пути к прогрессу и процветанию можно двигаться мирным путем», – подчеркнул Елбасы в своём послании.

Первый Президент РК обратился к международному сообществу с призывом последовать примеру Казахстана и объединить усилия, чтобы остановить ядерное безумие.

«Полагаю, что особую ответственность за завтрашний день планеты несут лидеры США, России, Китая и Европейского союза. Убежден, что если провести саммит в этом четырехстороннем формате, то одной из главных его тем должна стать выработка многостороннего соглашения о поэтапном и пропорциональном сокращении ядерных вооружений. Казахстан готов предоставить свою площадку для данного саммита», – заявил Елбасы в своем призыве.

В нынешнем году традиционное мероприятие высокого уровня ГА ООН проходило в онлайн-формате. Открывая заседание, председатель 74-й сессии Генассамблеи ООН Мухаммад Тиджани-Банде особо отметил ведущую роль Казахстана в продвижении курса на запрещение ядерных испытаний. Он подчеркнул, что с 1945 года в мире было проведено более 2 000 ядерных испытаний с разрушающими последствиями для планеты и нескольких поколений людей.

«Спустя 75 лет с момента создания ООН ядерная угроза по-прежнему существует, тысячи единиц ядерного оружия хранятся на складах и готовы к использованию», – отметил председатель Генассамблеи ООН.

Приветствие в адрес участников мероприятия направил и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он заявил, что нет никаких оправданий для дальнейшей задержки в достижении благородной цели глобального запрета на ядерные испытания, и призвал государства мира подписать и ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. В свою очередь высокий представитель ООН по вопросам раз-

оружения Изуми Накамицу также добавила, что в нынешней сложной геополитической обстановке международное сообщество должно удвоить усилия по отстаиванию нормы против ядерных испытаний.

В ходе специальной сессии ГА ООН с участием 300 представителей от государств – членов ООН, авторитетных международных организаций и НПО состоялся содержательный обмен мнениями и оценка текущих усилий по установлению окончательного запрета на ядерные испытания через обеспечение скорейшего вступления ДВЗЯИ в силу.

Участники заседания Генассамблеи, выражая признательность Казахстану за лидирующую роль в деле нераспространения ядерного оружия, отмечали, что принципиально важно постоянно держать этот вопрос в фокусе внимания международного сообщества. В этом отношении, в частности, отмечалась высокая значимость ежегодного проведения Международного дня действий против ядерных испытаний, инициированного Казахстаном.

Ануар Калмыков,

«Казахстанская правда», №163

28 августа 2020 г.