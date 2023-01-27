Чем раньше, тем лучше

Жительниц Восточного Казахстана приглашают бесплатно пройти скрининг.

В областном Многопрофильном центре онкологии и хирургии 28 января 2023 года, с 9.00 до 13.00 пройдёт День открытых дверей по профилактике рака шейки матки.

– Все желающие смогут получить консультации высококвалифицированных врачей нашего онкоцентра. При наличии показаний будут проведены диагностические процедуры, такие как УЗИ и МРТ органов малого таза, цитологическое исследование (ПАП-тест). К слову, направление участкового врача не требуется, – рассказали в пресс-службе МЦОиХ.

Онкологический центр находится по адресу: г. Усть-Каменогорск, улица Потанина, 6, корпус 1, Консультативно-диагностическое отделение (поликлиника). Телефоны: +7(7232) 48-91-51, 8 778 003-78-45.

Бахыт Сарсембаева