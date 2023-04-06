Чем раньше, тем лучше

Уровень выявляемости онкозаболеваний в Восточном Казахстане составляет 57 процентов, что на два процента выше республиканского показателя.

Об этом на совещании по вопросам онкологии сообщил глава региона Даниал Ахметов. На сегодняшний день, благодаря скринингам и ранней диагностике, наблюдается хорошая выявляемость онкологических заболеваний на нулевой и первой стадиях, когда можно провести операцию и обеспечить пациенту долгую жизнь. Всё чаще восточноказахстанским врачам удаётся предотвратить летальные исходы и всё меньше становится случаев запущенных форм онкозаболеваний.

– В областном онкоцентре установлено самое современное оборудование, очень скоро появится ПЭ-КТ, который замкнёт цикл диагностики, – отметил Даниал Ахметов. – Врачи обучаются в лучших зарубежных клиниках, в частности, сейчас они проходят стажировку по работе с гамма-ножом в Израиле и Германии.

Всего же повышение квалификации прошли сорок врачей, прежде всего – это хирурги, которые овладели несколькими видами высокотехнологичной медицинской помощи (ВТМП). И если по республике в онкологической службе внедрено девять видов ВТМП, то к концу 2023 года в Восточном Казахстане будут применять восемь из них, и это отличный показатель. К слову, зарубежные коллеги высоко оценивают уровень подготовки наших специалистов, в частности, в современных методах диагностики и лечения.

Хорошо также зарекомендовала себя PACS-система, благодаря которой людям не нужно приезжать на консультации из районов в онкоцентр – всего лишь секунды и снимки оказываются на столе у врача, и это также способствует ранней диагностике раковых заболеваний.

Глава региона дал поручение разработать алгоритм расширения скринингов и продолжить практику проведения Дней открытых дверей в областном онкологическом центре. Он также отметил, что опыт первого в стране реабилитационного центра распространяется по всем регионам республики.

– В Усть-Каменогорске будет открыт центр маммологии, – подытожил Даниал

Ахметов. – Новые маммографы также получат медучреждения Риддера, Глубоковского и Катон-Карагайского районов.

Дарья Штейн