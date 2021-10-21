Человек делом славится

Жить в родном селе и помогать ему – такое жизненное кредо у нашего героя. Сергей Глушков, являясь бессменным руководителем маслозавода в посёлке Первомайский, обеспечил работой несколько сотен человек. Его имя знакомо каждому жителю района.

Сергей Алексеевич родился в 1956 году в Алтайском крае. Окончил Алтайский политехнический институт и получил специальность инженера-технолога. После чего переехал в Восточный Казахстан, в посёлок Первомайский Шемонаихинского района. Здесь он начал свою трудовую деятельность на Иртышском химико-металлургическом заводе, где проработал с 1980 по 1993 год инженером-технологом. После закрытия завода в 2000 году Сергей Глушков организовал и возглавил собственное предприятие – ТОО «Востоксельхозпродукт». Компания занимается производством рафинированного подсолнечного масла. Побочный продукт переработки подсолнечника – шрот – компания реализует как корм для птицы на птицефабрики, а обрушенную кожуру прессуют в паллеты, которые отправляются в котельные для отапливания производственных и административных помещений.

Продукция поступает на прилавки не только Восточного Казахстана, но и других областей, часть товара экспортируется в Китай, Россию, Узбекистан, Таджикистан, Афганистан. Производство компании постоянно модернизируется, увеличиваются мощности, внедряются инновации. К примеру, в 2020 году, несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом, ТОО «Востоксельхозпродукт» провело полную модернизацию производства, установив современное высокопроизводительное оборудование. Были запущены прессовый, экстракционный цеха, которые на сегодняшний день являются самыми современными и технологичными линиями по производству подсолнечного масла.

Под руководством Сергея Алексеевича создан агрохолдинг, объединивший 83 мелких крестьянских хозяйства Разинского, Зевакинского, Выдрихинского, Каменевского сельских округов. В настоящее время общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет почти 13 тысяч гектаров, в том числе 9 700 гектаров пашни, 862 гектара сенокосов, 2 300 гектаров пастбищ.

Сергей Глушков, как неравнодушный к социальным проблемам меценат, сделал многое. При его участии в посёлке восстановлено освещение скоростной трассы протяжённостью пять километров, построена детская площадка с аттракционами. Она стала популярным местом проведения досуга всех жителей посёлка. Ежегодно в День защиты детей Сергей Алексеевич устраивает праздники, приглашает аниматоров. Зимой в посёлке устанавливает ёлку, строит горки для зимних забав.

Также за счёт компании Сергея Глушкова был проведён капитальный ремонт Центра досуга в селе Зевакино, а для развития конных видов спорта выделены средства на содержание конной фермы, отремонтирован медицинский пункт в селе Медведка.

В этом году Сергеем Алексеевичем была организована высадка сосен, работы по высадке саженцев проведены специализированной техникой организации.

Помимо этого, Сергей Глушков постоянно оказывает поддержку филиалу Школы высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта в посёлке Первомайский. Средства направляются на содержание здания, приобретение спортивного инвентаря, оборудования, участие спортсменов в соревнованиях областного, республиканского и международного уровней. Он же является постоянным спонсором спортивно-массовых мероприятий.

– Сергей Алексеевич замечательный человек. Он помогает всем – и детям, и взрослым, – рассказала аким посёлка Первомайский Татьяна Моисеева. – Люди, которые работают на маслозаводе, получают хорошую зарплату, социальный пакет. В рамках республиканской акции «Парыз» он был награждён премией за весомый вклад в развитие социальной ответственности бизнеса.

Сам Сергей Глушков скромно признаётся – если есть возможность помочь, то почему бы этого не сделать.

Именно так – не словом, а делом он поддерживает родное село.

Дарья Антон

Фото предоставлено ОВП Шемонаихинского района

Шемонаихинский район