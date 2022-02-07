Человеческий капитал – ключевой ресурс

«Демография – основа социальных наук» – считает учёный-демограф, кандидат исторических наук ВКУ им. С. Аманжолова Жанна Аубакирова. По её словам, специалистов, углублённо изучающих демографические процессы в Казахстане, можно пересчитать по пальцам, вместе с тем их исследования способны внести значительный вклад в развитие страны.

Как отмечает Жанна Сакеновна, несколько десятилетий назад мечтающих поступить на исторический факультет было предостаточно.

– Для меня было важно стать преподавателем. В 1995 году, когда мы окончили исторический факультет, желающих быть учителем истории в школе или преподавателем в университете, на нашем курсе оказалось немного, – вспоминает она.

С самого детства наша героиня имела невероятную тягу к знаниям, любила учиться, представляла себя в роли педагога. Осуществить свою мечту и стать специалистом республиканского масштаба ей помогла любовь и вера отца – Сакена Оспановича Сембинова.

– Я родилась в Усть-Каменогорске в простой семье. Мой папа работал водителем, а мама – сборщиком чудопечей на конденсаторном заводе. В те времена трудовые коллективы родителей отправляли детей на отдых в туры по разным городам. В ходе одной такой поездки мне понравилась работа алматинских гидов, и я решила поступать на исторический, – поделилась Жанна Аубакирова. – Вместе с сестрой определились, что будем поступать только в КазГУ. Родители нас поддержали. Это был 1990-й год, в то время было только два университета на весь Казахстан и огромный конкурс, особенно на исторический факультет. Когда поступала в университет и сдавала вступительные экзамены, в нашей семье случилась беда – умер мой папа. Вернулась домой, чтобы попрощаться с ним. Это был сильнейший удар. Очень благодарна тем людям, которые в приёмной комиссии КазГУ отнеслись с пониманием к моей ситуации и разрешили сдать один экзамен с другим потоком.

Сложное было время: потеря отца, распад государства, закрытие предприятий, дефицит товаров, но нужно было учиться, этого хотел мой отец. Он очень верил в меня. Всю свою жизнь чувствую его поддержку.

По её словам, в 90-х годах демографическими проблемами мало кто занимался. Тем не менее этот вопрос был и остаётся актуальным.

– Наши исследования помогут Правительству в решении ряда социальных вопросов. Речь идёт о количестве дошкольных учреждений, школ, рабочих мест, социальной инфраструктуре и многом другом, – подчеркнула учёный-демограф.

На данный момент совместно с коллегами она работает над тремя научными проектами, которые были профинансированы Министерством образования и науки РК.

– То, что наши исследовательские темы актуальны и востребованы с практической точки зрения, подтвердил Национальный научный совет, когда в 2020 году НИЦ «Алтайтану» подал три заявки на грантовое финансирование, и все три прошли конкурсный отбор, – добавила Жанна Сакеновна.

Первый проект «Современное городское пространство Казахстана» посвящён изучению процессов урбанизации. Авторы проекта считают, что облик казахстанского города за 30 лет сильно изменился, в том числе численность его населения, этнический состав, социальная структура. Так, численность городского населения Казахстана увеличивалась не только за счёт внутренних мигрантов, но и административно-территориальных преобразований, то есть присоединения к городам новых сельских территорий.

Второй проект, который сейчас реализуют учёные, называется «Региональные особенности репродуктивного поведения городских казашек».

– Мы выделяем две модели репродуктивного поведения – северо-восточную и юго-западную. В первой – низкая рождаемость, высокая смертность и высокий миграционный потенциал, а также стареющее население. Вторая модель долгое время воспринималась позитивной, так как там высокая рождаемость. Однако оба этих сценария носят кризисный характер, каждый из них влечёт за собой комплекс серьёзных социально-экономических рисков, совершенно разных по своему содержанию, – сказала Жанна Аубакирова.

В рамках третьего проекта «Оценка уровня демографической безопасности РК» учёные изучают демографическую ситуацию на основе кластерного анализа, то есть выделяют регионы по сходному типу демографического развития. Они оценивают уровень демографической безопасности и определяют риски.

– В первую очередь, мы оцениваем уровень безопасности в регионах, устанавливаем предельно критические значения показателей, при которых риски могут превратиться в угрозы. В этом году завершаем этот проект и готовим рекомендации для государственных органов, которые, мы надеемся, будут использовать в социально-экономическом и ином планировании. Сейчас мы живём в постиндустриальное время и важно понимать, что государству, прежде всего, необходимо вкладываться в человеческий капитал – это главный ресурс, – резюмировала кандидат исторических наук.

Гульжан Естаева

Фото пресс-службы ВКУ им. С. Аманжолова