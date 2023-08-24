Чек-лист покупок к школе

До начала нового учебного года остались считанные дни. Родители завершают покупки всего необходимого для учебного процесса. Сколько на это средств из семейного бюджета выделили восточноказахстанцы?

На рынках и в магазинах представлен большой ассортимент школьной одежды, обуви, канцелярских принадлежностей. Увидев такое разнообразие, дети хотят купить всё и сразу. Родители же, в первую очередь, ориентируются на качество и цену товара.

– У нас двое детей школьного возраста, – рассказывает Ирина Кравченко. – Одновременно собирать их в школу – это нагрузка на семейный бюджет. Поэтому стараемся не покупать необоснованно дорогую одежду, ориентируемся на средние цены за товар хорошего качества. Стандартный набор школьной одежды,

обуви и принадлежностей на одного ребёнка обошёлся примерно в сто тысяч тенге.

Так, по её словам, в областном центре в среднем блузка стоит 8 тысяч тенге, рубашка – 8-9 тысяч тенге, брюки – 6-7 тысяч тенге, спортивный костюм для девочки – 9-10 тысяч тенге, для мальчика – 12-13 тысяч тенге, пуловер и поло – 4-5 тысяч тенге. Рюкзак обошёлся в 6,5 тысячи тенге. На канцелярские товары на двоих детей потрачено около 25 тысяч тенге. Безусловно, в разных магазинах в зависимости от качества и накрутки цены могут разниться.

Важно отметить, что помимо импортных товаров, жители региона могут приобрести всё необходимое у

отечественных производителей. Преимущество в том, что они ответственно подходят к своей работе.

Многие предприятия представляют товар на рынке не первый год и хорошо зарекомендовали себя. Всю информацию о них можно найти на Интернет-ресурсах, у большинства в областном центре есть свои точки реализации.

– Наше ателье занимается пошивом одежды по индивидуальным заказам, – рассказала руководитель ИП «Alemger» Наталья Растокина. – Можем изготовить и нестандартные модели. Бывает, что родители покупают форму на рынке не очень хорошего качества, приносят к нам в ателье и просят перешить. Недавно был случай – девочке купили блузку в школу, а один рукав оказался длиннее другого на несколько сантиметров. Наши мастера исправили этот брак.

Недавно в Усть-Каменогорске прошла школьная ярмарка, на которой отечественные товаропроизводители представили широкий ассортимент продукции. Как отметили многие родители, они купили здесь всё необходимое к школе по доступным ценам.

К слову, ежегодно в преддверии нового учебного года школьные ярмарки проходят во всех городах и районах области.

– Каждую субботу в городах Алтай и Серебрянск, а также посёлке Новая Бухтарма проходят ярмарки-продажи школьной формы, обуви, канцелярских принадлежностей и аксессуаров, – отметила заместитель акима района Алтай Жанна Аскарова. – На них можно приобрести товар по приемлемым ценам.

Напомним, что в рамках программы всеобуча школьникам из социально уязвимых слоёв населения полагается разносторонняя помощь, в том числе приобретение формы, обуви и школьных принадлежностей. Это хорошая поддержка для родителей, особенно если в семье несколько детей школьного возраста.

По информации руководителя Управления образования Инессы Чернышёвой, в этом году расходы фонда всеобуча составили 2,9 миллиарда тенге, из них 894,7 миллиона тенге было предусмотрено на приобретение одежды, обуви и школьных принадлежностей.

– Мы с мужем воспитываем четверых детей, – поделилась многодетная мама Арай Сагатбекова. – От фонда всеобуча получили деньги на двоих детей, по 40 567 тенге на каждого. Благодаря этому купили детям качественную обувь и форму. Государственная поддержка помогла разгрузить семейный бюджет.

Александра Исаева