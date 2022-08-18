Профессиональные праздники

Часовые Родины начеку

18.08.2022
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В свой профессиональный праздник пограничники принимают поздравления, навещают ветеранов,  а также вспоминают яркие моменты несения службы.

Так, в 1993 году во время службы на пятой пограничной заставе «Алексеевка» Курчумского пограничного отряда в Восточно-Казахстанской области были задержаны четверо нарушителей государственной границы РК.

 Все задержания были проведены с участием ефрейтора Алексея Логинова, которого призвали служить на границу из Усть-Каменогорска.

По его словам, все эти нарушители были гражданами сопредельного государства.

– Сначала мы задержали троих мужчин, – вспоминает Алексей Логинов. – Их целью была кража имущества на нашей стороне и контрабанда. Этот преступный умысел так и не был реализован.

По словам пограничника, сначала он обнаружил следы у реки. Потом начались поиски нарушителей, которые длились сутки. Наряд настиг их в нехитром укрытии.

В том же году ефрейтор Алексей Логинов задержал ещё одного нарушителя – беременную женщину. Как выяснилось позже, в порыве ревности она лишила жизни своего возлюбленного и пыталась скрыться от правосудия в соседней стране.

Нарушительница два раза потревожила сигнальный провод и стала наблюдать из укрытия за реакцией пограничников. Два раза наряд выезжал на этот участок. В третий раз девушка аккуратно переползла под колючей проволокой, оставив на ней нить от кофты. Эту улику и обнаружил пограничник А. Логинов.

Всех задержанных допросили представители особого отдела. Затем их передали властям соседнего государства.

Ерик Абитов

Курчумский район

18.08.2022
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