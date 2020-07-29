Час порядочности и добра

Для жителей ВКО провели час добропорядочности на тему «Аль-Фараби и добродетельное общество». Инициаторами общереспубликанской акции «Час добропорядочности» выступает Агентство РК по противодействию коррупции.

Второй раз подряд традиционная ежеквартальная акция «Час добропорядочности» проводится в онлайн-формате.

– В этом году в нашей стране празднуется 1150-летний юбилей великого мыслителя аль-Фараби, получившего признание во всем мире, – отметили в областном антикоррупционном ведомстве. – Именно он в своих произведениях, в том числе в труде «Трактат о взглядах жителей добродетельного города», затронул темы воспитания, доброты, порядочности и справедливости.

Так как акция прошла в онлайн-формате, по предварительному согласованию с министерствами образования и науки, информации и общественного развития видеоурок «Час добропорядочности» транслировался в эфирах республиканских телеканалов.

Кроме этого, видеолекции размещены на Youtube-канале агентства, на страницах в социальных сетях Департамента антикоррупционной службы ВКО, проектного офиса «Шығыс – адалдык алаңы» и регионального информационного просветительского штаба.

Местные телеканалы также транслировали онлайн-лекцию. Мероприятие получило широкую поддержку общества.

Такой подход стал новым механизмом формирования системы добропорядочности среди населения.

– Широкая популяризация трудов великих мыслителей – это наглядный пример воспитания сознательного поколения, – подчеркнули организаторы.

Ерик Абитов