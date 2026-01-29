Заявки жителей по проекту «Бюджет народного участия 2027» принимает администрация областного центра.

Сбор проектных предложений от жителей по проекту «Бюджет народного участия» на 2027 год стартовал в Усть-Каменогорске 20 января и завершится

1 марта. Приоритет будут отдавать проектам, которые можно реализовать в течение одного года.

«Жители могут подать заявку на официальном сайте аппарата акимата города в разделе «Бюджет народного участия 2027». Приём заявок осуществляется согласно графику. Сроки проведения мероприятий по приёму предложений, голосованию и рассмотрению заявок опубликованы на официальном сайте в разделе «Бюджет народного участия 2027», – сообщили в акимате Усть-Каменогорска.

Требования к проектным предложениям:

1) объект общего пользования;

2) актуальность для жителей соответствующих территорий.

Не допускаются к голосованию проектные предложения, которые:

1) не являются целостными, а имеют фрагментарный характер (выполнение одного из элементов в будущем потребует реализации дополнительных элементов);

2) не соответствуют приоритетам развития соответствующего населённого пункта;

3) предусматривают реализацию предложений частного коммерческого характера;

4) имеют аналогичные реализованные проекты в составных частях соответствующего населённого пункта.

В рамках «Бюджета народного участия» выносятся на голосование и реализуются следующие проекты:

1) озеленение территорий;

2) обустройство тротуаров;

3) строительство и ремонт тротуаров, пандусов, арыков;

4) создание, ремонт и освещение мест общего пользования (парки, скверы, пешеходные зоны, улицы и иные объекты);

5) ремонт бордюров, брусчатки, подпорных стен;

6) ликвидация свалок;

7) установка и ремонт беседок, скамей, урн, оборудования и конструкций для игр детей и отдыха взрослого населения в местах общего пользования;

8) установка, ремонт и освещение спортивных площадок (тренажёрных, футбольных, баскетбольных площадок, волейбольных полей) и детских игровых площадок на дворовых территориях и в местах общего пользования;

9) обеспечение санитарии.

Предельная стоимость реализации одного проектного предложения на момент подачи не должна превышать сумму, равную 64 875 000 тенге.

В список допустимых для реализации через «Бюджет народного участия» не входят следующие виды работ:

1) ямочный ремонт дорог;

2) гравийная подсыпка дорог;

3) средний ремонт дорог.

Елизавета Седых

Фото Махаббат Ахметжанова