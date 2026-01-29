Обратная связь

«Бюджет народного участия 2027»

29.01.2026
Заявки жителей по проекту «Бюджет народного участия 2027» принимает администрация областного центра.

Сбор проектных предложений от жителей по проекту «Бюджет народного участия» на 2027 год стартовал в Усть-Каменогорске 20 января и завершится
1 марта. Приоритет будут отдавать проектам, которые можно реализовать в течение одного года.

«Жители могут подать заявку на официальном сайте аппарата акимата города в разделе «Бюджет народного участия 2027». Приём заявок осуществляется согласно графику. Сроки проведения мероприятий по приёму предложений, голосованию и рассмотрению заявок опубликованы на официальном сайте в разделе «Бюджет народного участия 2027», – сообщили в акимате Усть-Каменогорска. 

Требования к проектным предложениям:

1) объект общего пользования;

2) актуальность для жителей соответствующих территорий.

Не допускаются к голосованию проектные предложения, которые:

1) не являются целостными, а имеют фрагментарный характер (выполнение одного из элементов в будущем потребует реализации дополнительных элементов);

2) не соответствуют приоритетам развития соответствующего населённого пункта;

3) предусматривают реализацию предложений частного коммерческого характера;

4) имеют аналогичные реализованные проекты в составных частях соответствующего населённого пункта.

В рамках «Бюджета народного участия» выносятся на голосование и реализуются следующие проекты:

1) озеленение территорий;

2) обустройство тротуаров;

3) строительство и ремонт тротуаров, пандусов, арыков;

4) создание, ремонт и освещение мест общего пользования (парки, скверы, пешеходные зоны, улицы и иные объекты);

5) ремонт бордюров, брусчатки, подпорных стен;

6) ликвидация свалок;

7) установка и ремонт беседок, скамей, урн, оборудования и конструкций для игр детей и отдыха взрослого населения в местах общего пользования;

8) установка, ремонт и освещение спортивных площадок (тренажёрных, футбольных, баскетбольных площадок, волейбольных полей) и детских игровых площадок на дворовых территориях и в местах общего пользования;

9) обеспечение санитарии.

Предельная стоимость реализации одного проектного предложения на момент подачи не должна превышать сумму, равную 64 875 000 тенге.

В список допустимых для реализации через «Бюджет народного участия» не входят следующие виды работ:

1) ямочный ремонт дорог;

2) гравийная подсыпка дорог;

3) средний ремонт дорог.

Елизавета Седых

Фото Махаббат Ахметжанова

