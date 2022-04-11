ЗОЖ

Быть здоровым – это классно!

11.04.2022
639

Во многих организациях района Алтай прошли мероприятия, приуроченные к празднованию Всемирного дня здоровья.

В медицинских организациях каждый желающий мог узнать о состоянии своего здоровья, получить бесплатно консультативно-диагностическую и практическую помощь узких специалистов.

В общеобразовательных школах провели зарядки, часы информации. В школах здоровья, организациях первичной медико-санитарной помощи состоялись встречи медицинских работников, психологов с населением на тему «Пройди своевременно скрининг».

ГУ «Отдел физической культуры, спорта и туризма района Алтай» совместно с КГУ «ДЮСШ города Алтай» провели спортивные соревнования, посвященные Дню здоровья. Государственные служащие и ветераны спорта состязались в турнирах по настольному теннису, классическим шахматам и шашкам.

Стоит отметить, что соревнования прошли на высоком профессиональном уровне. Все победители и призёры награждены медалями, грамотами и ценными призами от ГУ «Отдел физической культуры, спорта и туризма района Алтай».

«Быть здоровым – это классно! Вы согласны?». Под таким названием провели ЗОЖ-тусовку в центральной детской библиотеке. Участниками мероприятия стали учащиеся школы-лицея. Они получили советы о том, как вести здоровый образ жизни, поговорили о популярных видах спорта, блеснули знаниями в викторине «Если хочешь быть здоров».

– Все эти мероприятия помогут привлечь внимание каждого жителя нашего района к проблемам здоровья, начать вести здоровый образ жизни, – заключили в акимате района.

Ерик Абитов

Район Алтай

11.04.2022
639

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