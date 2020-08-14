Быть строителем – значит быть творцом

Каждый год во второе воскресенье августа в Казахстане отмечают День строителя. Значение этой отрасли в современном динамично развивающемся государстве сложно переоценить. Дома, где мы живём, магазины, которые мы посещаем, заводы и фабрики, где мы работаем, и многое другое построено представителями благородной и трудной профессии.

Плоды труда работников этой сферы материальны и видны каждому, обойтись без этих благ современный человек не может. Без строителей, проектировщиков, инженеров, прорабов, бетонщиков, каменщиков и многих других не было бы построено ни одно здание. В любые времена эта специальность будет оставаться почетной и востребованной.

Государство отдавало должное труду строителей, восстановивших страну после разрушений Великой Отечественной войны, трудившихся на благо Родины. Тот исторический период часто называют «строительным бумом». Интенсивно разворачивалось строительство жилых домов, возводились заводы, комбинаты, ГЭС, фабрики и объекты инфраструктуры. В 1955 году был издан указ об учреждении профессионального праздника строителей, чтобы сделать престижной рабочую профессию для молодого поколения. Подразумевалось совершенствование условий труда, повышение заработной платы и другие преимущества.

В Казахстане День строителя отмечают во второе воскресенье августа. Указ Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева утвердил официальный статус этого профессионального праздника ещё в 1998 году. Тогда он был включён в перечень профессиональных праздников нашей страны.

В этот день особые поздравления и слова признательности получают представители этой нелёгкой и героической профессии. Это архитекторы, которые создают проект будущего строительного объекта, подрядчики, реализующие эти проекты, инженеры, прорабатывающие все детали зданий, рабочие различных специальностей, которые, собственно, и занимаются строительством.

Поздравил своих коллег от имени коллектива ведомства в этот день и руководитель Управления строительства, архитектуры и градостроительства ВКО Асет Сулейменов.

– Быть строителем – значит быть творцом, – отметил он в своём поздравлении. – Это люди самой созидательной профессии. Работа строителя, безусловно, требует упорства и полной самоотдачи. И в то же время это благородный и благодарный труд.

По словам главного строителя ВКО, благодаря их мирному и созидательному труду растет и процветает наш регион. А наградой для строителей являются сияющие лица новосёлов, счастливые глаза людей, чьи мечты о собственном жилье воплотились в реальность.

Поздравления и награды к профессиональному празднику получили и восточноказахстанские строители. За многолетние трудовые достижения в строительной отрасли, за высокие результаты в производственной деятельности нагрудными знаками «Құрметті құрылысшы» («Почетный строитель») награждены высококвалифицированные специалисты этой сферы. Так, обладателями награды стали директор ТОО «Фирма Азия» Сауле Дускужанова, директор филиала РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону Ержан Тикибаев, директор ТОО «Терезе» Жанболат Казанов.

– На строителей ложится большая ответственность, – отметила Сауле Дускужанова. – Поэтому всегда нужно работать только на качество. Ведь то, что сделано их руками, остается на века. Хочу поздравить с этим замечательным праздником наших ветеранов и всех, кто вовлечён в это благородное дело.

Около 60 специалистов строительной отрасли награждены почетными грамотами и благодарственными письмами от министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Сегодня строительная отрасль в Казахстане находится на новом этапе развития. Ежегодно государство выделяет большие средства на возведение жилья и объектов социального значения.

Внедряются и реализуются десятки инновационных проектов и государственных программ, такие как «Доступное жилье», «Дорожная карта бизнеса», госпрограмма индустриально-инновационного развития.

Поддержка строительной сферы всегда была и остаётся одним из главных направлений деятельности исполнительных и представительных органов власти, так как её развитие и совершенствование способствуют подъёму целого ряда других отраслей и решению многих социальных проблем.

В настоящее время, чтобы повысить доступность жилья для населения и сократить очередность, в Казахстане формируется единая модель жилищного развития.

В конце прошлого года постановлением Правительства была утверждена новая Государственная программа жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» на 2020 – 2025 годы.

Единая жилищная политика направлена на создание сбалансированного рынка жилья как со стороны предложения, так и со стороны спроса.

Вместе с тем за каждым завершённым объектом стоят десятки, сотни новых рабочих мест, и главное – радостные, счастливые улыбки новосёлов.

В период с 2015 года по настоящее время строителями Восточного Казахстана введено в эксплуатацию 70 социальных объектов. Это пять новых объектов культуры, восемь спортивных объектов, шесть детских садиков, 34 школы и 17 новых больниц.

В 2020 году по ВКО ведётся строительство 25 объектов социально-культурного назначения (10 – переходящих с прошлых лет, 15 – нового строительства). Из них восемь объектов спорта, четыре – образования, столько же – здравоохранения, два – культуры, шесть объектов в категории «Прочее».

С 2014 по 2019 год по области за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию 5 млн 905 тыс. квадратных метров жилья. Это около 300 многоквартирных домов, или свыше 14 тысяч квартир, 54 одноэтажных дома в рамках пилотного проекта (5,1 тыс. м2), 670 тысяч квадратных метров ИЖС за счет населения и порядка 167 тыс. квадратных метров из категории «Прочее жилье».

В текущем году планируется ввести 519 тыс. квадратных метров жилья. За январь – июль по области за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию 199,6 тыс. квадратных метров жилья, а именно: 11 многоквартирных домов (69,9 тыс. м2,

874 квартиры), 123,5 тыс. м2 ИЖС за счет населения и 6,2 тыс. м2 – прочее жилье.

Ерик Абитов

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