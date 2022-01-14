Быть сильной версией себя

Своим примером житель посёлка Глубокое Владимир Уфимцев доказывает, что в жизни всегда есть место подвигу, даже если этот подвиг – просто жить и заниматься любимым делом.

После случившейся несколько лет назад аварии на производстве Владимир лишился ног, оказавшись прикованным к инвалидному креслу. Разумеется, произошедшее серьёзно ударило и по психологическому состоянию некогда полного сил мужчины, и по самооценке. Но жизненные обстоятельства не сломили его. Долгие месяцы реабилитации, годы упорных тренировок, помноженные на веру в собственные силы, позволили Владимиру Уфимцеву стремительно ворваться в паралимпийский спорт.

Сегодня он является шестикратным чемпионом Азии и Казахстана, шестикратным чемпионом мира. А в прошлом году он стал обладателем бронзовой медали на Кубке мира по армрестлингу.

Восемь лет назад спортивная стезя привела Владимира к именитому тренеру по армспорту из села Черемшанка, арбитру международного класса Сергею Соколову. Под его руководством паралимпиец начал заниматься армрестлингом уже на профессиональном уровне, добиваясь блестящих результатов.

– Познакомившись с Владимиром Уфимцевым, я сразу понял, что он не только крепок телом, но и силён духом, – отмечает Сергей Соколов. – Но я сразу ему дал понять, что путь будет нелёгким, всё зависит только от него самого. И сейчас могу с уверенностью сказать, что Владимир добился успехов в армрестлинге исключительно благодаря своему трудолюбию и любви к спорту.

Поначалу подопечный тренера Соколова столкнулся с рядом трудностей. Главная проблема состояла в том, что во время соревнований его коляска не позволяла найти точку опоры из-за неустойчивости колёс. Тогда тренер помог Владимиру соорудить специальный стул для занятий армспортом по всем международным стандартам. Это значительно сказалось на спортивных результатах Уфимцева.

Лучшая тренировка для спортсмена – это соревнования, считает наш герой. Поэтому он старается не пропускать ни одной возможности побороться с сильными соперниками.

– Когда я только начинал профессионально заниматься армрестлингом, то представить не мог, что добьюсь таких результатов, – делится спортсмен. – Только терпение и труд, правильно поставленные цели ведут к успеху, в этом я не раз убеждался. Остаётся поблагодарить за все эти достижения своего тренера Сергея Соколова.

На разминках перед стартом Владимир всегда говорит себе: пусть будет, как будет. Не стремится ни к медалям, ни к рекордам, а просто ставит цель – быть сильной версией себя.

Кроме участия в соревнованиях, проводимых в регионе, примерно четыре раза в год он выезжает в другие города и страны и неизменно возвращается с наградами.

На Кубок мира, который проходил в Румынии, Владимир приехал прекрасно подготовленным, несмотря на пандемийные ограничения, – большой объём проделанной на тренировках работы, общий настрой придавали ему уверенности в хорошем результате.

– В первую очередь, это результат многолетней подготовки, систематических тренировок. Я не пропускал ни одной, выполнял все рекомендации тренера, – отмечает рукоборец.

Когда человек ставит себе цель, то преодолевает любые преграды.

– Иногда человеку остаётся до цели совсем немного, но он сдаётся, опускает руки и потом жалуется на судьбу. Если человек надеется, что всё образуется само собой – ничего и не получится, – говорит Владимир.

Раньше спортсмен-колясочник регулярно ездил на тренировки в Черемшанку на такси. Сначала местные извозчики соглашались возить его, помогали ему, но со временем начали отказывать в услугах – поднимать мужчину с горой мускул не каждому под силу. Однако это не остановило спортсмена. Его супруга, оформив кредит, купила ему автомобиль с ручным управлением, обеспечив свободу передвижения.

Также долгое время не решался жилищный вопрос семьи Уфимцевых. Чемпион мира по армрестлингу на протяжении многих лет был вынужден снимать жильё. Благодаря содействию акимата Глубоковского района в преддверии нового года за счёт благотворительных средств, собранных районным общественным фондом «Развитие», для Владимира была приобретена долгожданная квартира.

Спортсмен считает себя по-настоящему счастливым человеком, ведь у него есть любимое дело, во всём поддерживающая его семья.

В настоящее время спортивный рост армрестлера Уфимцева продолжается. Он твёрдо уверен, что в спорте, особенно паралимпийском, нет ничего невозможного.

Бахыт Сарсембаева

Фото из личного архива В. Уфимцева

Глубоковский район