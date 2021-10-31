Быть полезным и успешным в обществе

Второй год в регионе реализуется проект по социализации молодёжи категории NEET, предусматривающий комплексный подход к решению всех сопутствующих проблем.

О промежуточных результатах и методах работы с молодыми людьми рассказала директор Семейского филиала ОЮЛ ВКО «Ассоциация молодёжных и детских организаций» Эльзира Жунусова.

– Наибольшее количество молодёжи, которая относится к категории NEET, проживает в развивающихся странах – это страны Африки и Латинской Америки. Что касается Казахстана, по итогам второго квартала в стране, по данным статистики, количество молодёжи данной категории составляет 6,7 процента. В ВКО по итогам второго квартала текущего года их количество составило 5,8 процента. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, показатели значительно снизились, – рассказала она. – Что касается итогов проекта, наша основная задача – создание условий по социализации молодёжи категории NEET. В рамках проекта проводятся семинары, диалоговые площадки и другие мероприятия, формат которых предусматривает максимальное вовлечение целевой аудитории.

Согласно проведенному социальному опросу, на сегодняшний день в регионе насчитывается 40,3 процента безработной молодёжи. Причём главной причиной является не отсутствие желания искать работу, а отсутствие работы как таковой. А потому, как отметили на конференции, одной из главных проблем молодёжи сегодня остаётся именно безработица.

– Казахстанским научным сообществом активно исследуется проблема, связанная с появлением молодёжи категории NEET. Формально к этой группе относят тех молодых людей, характеристики которых укладываются в классическую схему: «не трудоустроены, не ищут работу и не хотят её искать». В этом году в социологическом опросе приняли участие 800 молодых людей – от всех девятнадцати административных территорий Восточно-Казахстанской области. Надо иметь в виду, что среди безработных только десять процентов не учились в вузе или колледже. Что даже выпускники с дипломами специалиста, как видим, готовы «на любую работу…», лишь бы она была. NEET-категорию следует искать не только там, где «нет желания…», но и там, где «нет работы…», причем длительное время, – добавил на пресс-конференции руководитель Независимого социологического центра Семея Алексей Коновалов.

В завершение встречи специалисты отметили: оптимизма у категории NEET не меньше, чем у остальной части молодёжи ВКО. То есть они ничем особым не отличаются. За исключением тех качеств, которые появляются у человека вследствие продолжительного отсутствия трудовой занятости: потеря профессиональных навыков, ослабление социальной активности, ухудшение материального положения и возможностей для развития. Но таким изменениям подвержены все категории безработных – пропорционально времени нахождения в данном статусе.

Наргиза Омарканова

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