Быть первыми

Восточно-Казахстанская область, по предварительным данным, заняла лидирующую позицию в стране по индикатору «Достижение целей».

Об этом на заседании областного акимата сообщил и.о. акима области Алмасхан Сматлаев. Он подчеркнул, что регион занимает и удерживает хорошие позиции по ряду показателей, и именно это дало возможность набрать 75,73 балла в блоке «Достижение целей» и стать первыми в стране по данному ключевому индикатору. Среди успехов ВКО – стопроцентный охват дошкольным обучением и воспитанием детей от трёх до шести лет. Кроме того, удалось добиться снижения материнской смертности.

В области успешно реализуются государственные программы. Так, 185 специалистов получили льготные микрокредиты по программе «С дипломом в село». Ведётся активная работа по благоустройству опорных

сёл Восточного Казахстана.

Также в рамках заседания был рассмотрен вопрос строительства, ремонта и реконструкции дорог региона. В этом году планируется охватить дорожными работами 242 километра трасс. Как подчеркнул Алмасхан Сматлаев, будет произведено дофинансирование проекта строительства моста через Бухтарминское водохранилище, сейчас там установлено семь опор, в работе находятся ещё четыре.

Алмасхан Сматлаев также отметил, что до 10 июля во всех населённых пунктах области должен быть завершён ямочный и текущий ремонт дорог и улиц.

Дарья Штейн