Быть на шаг впереди

Благодаря работе ТОО «Шығыс ақпарат», которое держит руку на пульсе событий страны и региона, восточноказахстанцы оперативно получают достоверную информацию.

О том, как сегодня, в век высоких технологий, развивается современная журналистика, рассказал председатель правления регионального медиахолдинга Ерлан Смагулов.

– Ерлан Тулеуович, средства массовой информации остаются неотъемлемой частью жизни общества. Какое место в этом сегменте занимает «Шығыс ақпарат»?

– Все подразделения, входящие в состав медиахолдинга, успешно осваивают региональное информационное пространство. Областные газеты «Рудный Алтай» и Didar прошли уникальный путь развития, сохранив присущие им высокий профессиональный уровень, объективность, достоверность и особый стиль. Оба издания имеют многолетнюю историю и пользуются заслуженным авторитетом как в читательской аудитории, так и в профессиональном сообществе.

Газеты развивались и менялись вместе со страной. И хотя создавались они как официальные, очень быстро смогли завоевать любовь и уважение широких читательских кругов. Потому что выбрали правильный путь – не просто информировать, а рассказывать, объяснять, полемизировать. В газетных материалах – реальная жизнь, реальные вопросы и проблемы, реальные интересы восточноказахстанцев.

ТОО «Шығыс ақпарат» объединяет также шесть районных газет, издающихся на двух языках, новостной сайт Altaynews.kz, также двуязычный.

Наши читатели обращаются за помощью в разрешении тех или иных проблем, делятся своими мнениями по самым разным темам, задают вопросы и получают на них компетентные ответы различных специалистов.

Кстати, высокое качество наших изданий, соответствующее республиканскому уровню, было отмечено во время визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Восточный Казахстан сотрудниками пресс-службы и Администрации Президента.

– Не секрет, что в последние годы всё активнее происходят процессы замещения традиционной печатной продукции цифровыми аналогами…

– Популярность печатных изданий среди читателей, к сожалению, снижается. Поэтому сегодня медиахолдинг ориентируется и на онлайн-аудиторию, предлагая ей электронные версии газет, уникальный контент для электронных СМИ и социальных сетей.

Увеличился функционал, появились новые возможности как для читателей, так и для журналистов, в разы возросла оперативность, налажен механизм постоянного диалога государства, гражданского общества и народа с использованием всех возможных каналов.

Особое подразделение «Шығыс ақпарат» – SMM-отдел (social media marketing), работа которого ведётся в формате 24/7. В его задачи входит мониторинг проблемных вопросов региона, публикуемых в социальных сетях и на интернет-ресурсах, анализ полученных данных, разработка, создание и распространение различного контента (видео, текст, инфографика и прочее) и качественное информирование населения о событиях, происходящих в регионе, а также опровержение ложной информации, с использованием возможности социальных сетей, которые в современном мире выходят на первый план.

– Расскажите, пожалуйста, о людях, стоящих на страже точной информации о жизни региона.

– Под «крылом» «Шығыс ақпарата» трудится высокопрофессиональная команда специалистов – журналистов, редакторов, фото- и видеооператоров, контент-менеджеров и других. Все они яркие, энергичные, креативные, любящие своё дело. За годы своего существования медиа-

холдинг демонстрирует надёжность и стабильность, что создаёт благоприятную творческую атмосферу в коллективе и позволяет сотрудникам в полной мере проявлять свой потенциал.

Уважительно и с большим вниманием мы относимся к своим ветеранам, не забываем поблагодарить за труд, поздравить с праздниками и знаменательными датами, приглашаем на торжественные мероприятия. Соблюдаем лучшие трудовые традиции своих предшественников, используя их опыт в работе.

Кстати, наглядно познакомиться с традициями, новыми и современными веяниями в медиаотрасли можно в созданном медиахолдингом совместно с областным управлением культуры, архивов и документации Музее журналистики. Здесь собраны сотни редких экспонатов: пожелтевшие газеты и рукописи вековой давности, старинные чернильницы, первые громоздкие фотоаппараты, пишущие машинки и другие не менее интересные вещи, хранившиеся до недавнего времени в личных и редакционных архивах. Всё это вкупе с документами, фотографиями, грамотами и наградами позволяет представить как общую хронику событий, так и историю становления региональных СМИ. Чтобы разместить всё, в этнодеревне в Левобережном комплексе выделено отдельное помещение.

– Как пандемия, связанная с коронавирусом, повлияла на медиаландшафт?

– Большие изменения, которые произошли фактически во всех сферах, не обошли стороной и медиа, поставив перед журналистикой совершенно иные вызовы и проблемы. В условиях пандемии потребность в достоверной информации увеличилась в разы, а её получение было усложнено рисками заражения. Рост заболеваемости в регионе привёл к перестройке в управлении процессами, а необходимость в удалённой работе изменила динамику взаимодействий внутри отделений ТОО «Шығыс ақпарат».

В марте прошлого года большинство персонала было переведено на удалённый формат деятельности. В режиме бесконтактной реальности вынуждены были работать практически все подразделения медиахолдинга. Но это не помешало журналистам своевременно доводить до читателей качественную и достоверную информацию. Объективными репортажами журналисты «Шығыс ақпарата» углубляли взаимопонимание и уверенность общества в деле совместной борьбы с пандемией.

Оперативные сводки, комментарии и рекомендации специалистов, правила поведения и личной гигиены – это и многое другое, что представляет практическую пользу в борьбе с пандемией, мы продолжаем предоставлять нашей аудитории по сей день.

– Ерлан Тулеуович, наверняка трансформация медиасистемы коснулась и печатной индустрии?

– ТОО «Шығыс ақпарат» имеет собственную современную полиграфическую базу, которая является одной из крупнейших в регионе. Печатная индустрия сейчас переживает нелёгкие времена, потому что интернет забрал львиную долю рекламного и информационного рынка.

Да, с переходом на цифровизацию значительно сократился выпуск газет, журналов, но услуги типографии по-прежнему пользуются спросом. Здесь печатаются свыше 25 региональных изданий, выпускаются книги, брошюры, бланочная продукция.

Типография ТОО «Шығыс ақпарат» оснащена современной рулонной офсетной печатной машиной СityLine Express производства фирмы MANUGRAF. Это оборудование позволяет производить до 30 тысяч оттисков в час. Высокое качество печати отмечают и заказчики, и читатели. Типография выпускает издания как в чёрно-белом, так и в полноцветном вариантах.

– С какими планами входит в новый год «Шығыс ақпарат»?

– Работать, опираясь на сложившиеся традиции, внедрять и использовать современные технологии. Вызовы времени задают нам новые рубежи, новые ступени пьедестала, новые вершины, которые ещё предстоит завоевать, покорить, освоить, чтобы поддержать и сохранить лидирующие позиции в медийном пространстве Восточного Казахстана. Мы работаем для того, чтобы быть полезными и интересными для всех восточноказахстанцев.

Бахыт Сарсембаева

Фото Ануара Тюлюбаева