Быть лучшим нелегко, но интересно

Лучшим в своём деле быть непросто. Но стремиться к этому надо, если человеку небезразлично, кто он, как живёт, чем занимается. А главное, чем запомнится окружающим людям.

– Стабильность и безопасность, пожалуй, главные составляющие в любой профессии, – считает тракторист-механизатор крестьянского хозяйства «Каражал» Катон-Карагайского района Роман Тумашев. – По крайней мере, в механизаторской профессии это так. Человеку всегда важна уверенность в завтрашнем дне. А чтобы встретить его, главным условием является безопасность труда.

С доводами Романа трудно не согласиться, ведь у него за плечами опыт: и профессиональный, и жизненный. В своей профессии он человек не случайный.

– Мой отец был трактористом. Помню, в детстве всегда мечтал о тракторе, – вспоминает он. – Отец, заметив мою увлечённость, научил достаточно рано управлять этой грозной машиной. К слову, все сверстники в те времена «неровно дышали» к технике. В пору нашего детства многие сельские ребята стремились быть похожими на своих родителей и каждую свободную минуту старались проводить в поле. Поле, будь оно пшеничным, ржаным или просто с луговой сенокосной травой, всегда было для нас местом особого притяжения.

Видимо поэтому вопрос «кем быть?» Романа никогда не терзал. Уверенно поступил в Экибастузский агротехнический колледж, окончил его в 1994 году и, получив любимую профессию, до сей поры ей не изменяет.

В своём коллективе Роман трудится с 2016 года. За время работы зарекомендовал себя грамотным аграрием, стремящимся во всем достичь профессионализма. Его часто называют в числе передовиков крестьянского хозяйства «Каражал». Отличный механизатор, на своём современном «Есиле» всегда показывает высокие результаты намолота, а как тракторист вообще не имеет равных. Коллеги и руководство характеризуют его, как надёжного человека, настоящего профессионала в своём деле. Роман Тумашев, в свою очередь, тоже очень тепло отзывается о тех, с кем рядом трудится.

– Коллектив у нас дружный, сплочённый, целеустремлённый. Стараемся всё делать надёжно и в срок, – подчёркивает он. – Нам повезло с главой крестьянского хозяйства. Ербулат Омаров обеспечивает хорошим питанием, от которого зависит здоровье каждого работника. И это далеко не всё. Многие из нас живут в селе Поляковке, а поля находятся в селе Бисюй, в пяти километрах от центральной усадьбы. Глава хозяйства выделил транспорт для подвоза к работе и обратно. Это очень удобно. Мы чётко знаем, когда уезжаем на поля и когда вернёмся с работы.

С особой аккуратностью в бригаде относятся к техническим осмотрам. Чтобы в нужный момент техника не подвела, своевременно и регулярно проводят ревизию состояния всех узлов у тракторов, комбайнов и другой техники.

Также чётко соблюдают безопасность производственного процесса. Каждый с повышенным вниманием использует технику, если её работа сопряжена с вращением отдельных узлов или агрегата в целом. Заблаговременно продумываются возможные риски. Например, при работе на косогоре определяются места, где заезжать на поле, как безопасно с него спуститься и так далее.

Роман с большим увлечением рассказывает о преимуществах современной уборочной техники над прежними комбайнами и тракторами, сеялками и веялками. А ещё о возможности каждого человека строить жизнь в соответствии со своими мечтами и планами.

– Мне повезло с женой. Татьяна работает лаборантом и делопроизводителем в местной школе. Она заботливая, работящая, надёжная, – рассказывает Роман Тумашев. – У нас двое детей: двенадцатилетний сын Аслан и девятилетняя дочь Лаура. Как и у всех сельчан, есть огород, домашние животные. Большая доля забот о семье и хозяйстве лежит на Татьяне. Я в период посевной, сенокоса, уборки урожая обычно возвращаюсь домой поздно. Дети, конечно, помогают. Меня очень радует, что сын, как и я в детстве, любит бывать на поле, стремится уже сейчас освоить трактор и комбайн. Значит, он усвоил главное – понял силу земли-кормилицы, принял важность труда, как надёжного источника благосостояния человека. Следовательно, растёт достойная смена.

Артём Захаров

Катон-Карагайский район