Быть донором благородно

Воспитанники и преподавательский состав Военно-технической школы Семея сдали донорскую кровь.

Перед этой процедурой каждый донор прошёл необходимое предварительное лабораторное обследование, а также собеседование с врачом для определения возможных противопоказаний.

Некоторые участники акции сдавали кровь впервые. Однако это не изменило смелого и благородного настроя добровольцев.

– Я первый раз сдаю кровь, – отметил воспитанник Военно-технической школы Ержан Алдажар. – Горжусь, что не имею вредных привычек и занимаюсь спортом. Это значит, что моя кровь очень ценная для тех, кому она жизненно необходима. Наше желание одно – помочь людям, проходящим лечение и нуждающимся в крови и её компонентах. Оказать такую поддержку может каждый.

Врач-терапевт городского центра крови Алиса Юнкер объяснила, что донором крови может стать любой здоровый человек в возрасте от 18 лет.

– Мы очень рады людям в погонах, которые добровольно приходят и сдают кровь, – подчеркнула Алиса Юнкер. – Они пример для многих. Хотелось бы, чтобы в нашем городе количество добровольных доноров увеличилось.

Ева Ким

Семей