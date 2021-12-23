Быстро, качественно, надёжно

Семей опередил областной центр по темпам жилищного строительства.

Строительный сектор в Восточном Казахстане остаётся одним из важных кластеров экономики и наиболее привлекательным направлением инвестирования – строительные компании демонстрируют высокую финансовую устойчивость. Увеличение производительности в отрасли отражается и на росте налоговых поступлений в государственный бюджет.

Наиболее объёмным направлением строительства в регионе является возведение жилых домов.

Аким области Даниал Ахметов провёл совещание, на котором были рассмотрены текущие вопросы жилищного строительства с учётом переходящих проектов, реализация которых запланирована на 2022–2025 годы.

Глава региона отметил, что хорошо зарекомендовала себя программа «Одноэтажный Восток», которая является доступной альтернативой многоэтажной застройке. Все индивидуальные дома, построенные по программе, обеспечены электричеством и водоснабжением от существующих магистральных сетей. Таким же повышенным спросом пользуются новые коммерческие и кредитные дома.

– В настоящее время на стадии разработки проектно-сметной документации находится 171 проект, а это более 650 тысяч квадратных метров жилья. Напомню, Восточный Казахстан в этом году продемонстрировал небывалые темпы строительства – впервые перешагнув миллионную отметку по этому показателю. Также впервые за многие годы Семей опередил областной центр по темпам строительства. Теперь ваша задача – не снижать набранные темпы строительства, а также чётко просчитать задел на ближайшие годы, – отметил аким области.

Первыми, по словам Даниала Ахметова, финансирование получат районы, которые продемонстрировали хорошие показатели в строительстве в этом году. Кроме того, руководство региона готово вновь привлекать к реализации проектов строительные компании из других городов и областей страны, как это было в текущем году.

– Необходимо запланировать строительство социальных и культурных объектов, а также просчитать, сколько дополнительных финансовых вливаний потребуется в 2023 году на подведение к новым объектам инженерных коммуникаций. На каждый год с 2022-го по 2025-й запланировать не менее 700 тысяч квадратных метров жилья, – резюмировал аким ВКО.

Бахыт Сарсембаева