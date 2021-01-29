Быстро и удобно 

Начиная с этого года, казахстанцы могут использовать часть своих пенсионных накоплений (на установленных условиях и на определённые нужды). Поэтому информация о пенсионных отчислениях стала ещё более актуальной.

– Есть три способа онлайн-проверки состояния пенсионных накоплений – через портал, Телеграм-бот или мобильное приложение – рассказали в пресс-службе филиала «Правительство для граждан» по ВКО.

Для получения услуги через портал Egov.kz после авторизации нужно перейти в раздел «Социальное обеспечение» и выбрать из списка «Получение справки о пенсионных отчислениях» либо «Выдача информации о состоянии пенсионных накоплений (с учётом инвестиционного дохода) вкладчика (получателя) Единого накопительного пенсионного фонда» в зависимости от необходимой информации. После надо указать период и подписать запрос (СМС-пароль или ЭЦП)

Если через Телеграм-бот EgovkzBot2.0, то также надо выбрать раздел «Социальное обеспечение», нажать на на-именование услуги и указать необходимый период, после – подтвердить запрос СМС-паролем.

В приложении Egov mobile в разделе «Льготы, пособия и пенсии» выбрать услугу, указать период и подтвердить запрос (СМС-пароль или ЭЦП).

– В справке о состоянии пенсионных накоплений можно узнать сумму с учётом дохода, полученного в результате инвестирования средств пенсионных накоплений ЕНПФ, – напомнили в пресс-службе филиала. – Срок выдачи справки о пенсионных отчислениях – не более одного часа, с учётом инвестиционного дохода – не более четырёх часов.

Дмитрий Одинцов

Фото из открытых источников