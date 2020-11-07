Быстро и удобно 

Из 44 государственных услуг, оказываемых органами госдоходов, 39 – автоматизированы, 34 – доступны на портале Электронного правительства. То есть уже сейчас многие вопросы можно решить не выходя из дома.

В рамках проекта Antikor.Live заместитель руководителя Департамента государственных доходов по ВКО Ерик Татубаев рассказал о снижении барьеров для бизнеса при предоставлении государственных услуг.

– В настоящее время физическим и юридическим лицам оказываются 44 государственные услуги, 27 из них налогового направления и 17 – таможенного, – проинформировал Ерик Татубаев. – За девять месяцев текущего года в электронном виде оказано более миллиона или 98,7 процента от общего количества услуг. За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 92,8 процента.

Вместе с тем он рассказал о новшествах в сфере контроля над качеством государственных услуг, а именно о подключении сотрудников Управления государственных услуг ДГД по ВКО к Ситуационному центру Комитета государственных доходов Министерства финансов РК. В результате в режиме реального времени осуществляется ежедневное наблюдение за текущим состоянием очередей в центрах оказания услуг, а также принимаются оперативные меры по распределению очерёдности.

Одним из значимых шагов в работе органов государственных доходов стало введение в декабре 2019 года в опытную эксплуатацию сервиса «Налоговый кошелёк» в мобильное приложение eSalyq. Он позволяет исключить некорректные платежи и пени, сократить количество возвратов и инкассовых распоряжений, снизить затраты налогоплательщиков по времени и исключить расходы на комиссию банкам.

Мобильное приложение постоянно улучшается. Оно функционирует на трёх языках – казахском, русском и английском. Сейчас количество пользователей составляет более 78 тысяч человек.

Кроме того, декларирование товаров осуществляется полностью в электронном формате с помощью информационной системы «Астана-1».

– С 1 января по 30 сентября 2020 года информационной системой в зоне деятельности таможенных постов ДГД по ВКО выпущено 7894 декларации на товары, – сообщил Ерик Татубаев. – 6155 из них – по «зелёному коридору», по «жёлтому» – 1150, по «синему» – 162, по «красному» – 427.

Отметим, руководствуясь принципами открытости и прозрачности в работе, а также пропаганды норм законодательства Департамент государственных доходов по ВКО на постоянной основе проводит разъяснительную работу с налогоплательщиками. С актуальной информацией можно ознакомиться на страницах ведомства в социальных сетях Facebook, Instagram, Twitter, ВКонтакте и на официальном сайте.

Также ответ на свой вопрос можно получить с помощью мессенджера WhatsApp (8 701 602 73 44) или позвонив на единый номер 1414.

Ания Есмухамет