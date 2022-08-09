Быстрее ветра

Завершилась Республиканская многодневная велосипедная гонка «Школьник Казахстана-2022».

В минувшее воскресенье на торжественном закрытии велогонки участников поздравили с окончанием соревнований, наградили кубками и медалями, а также вручили памятные призы.

В велогонке участвовали 82 спортсмена из 12 регионов. Пересечь финишную черту ребятам не помешали даже сильная жара и штормовые предупреждения на территории Восточно-Казахстанской области.

В каждом из восьми этапов соревнований участники составляли собственную тройку лидеров, из результатов которых комиссия определяла победителей в генеральной классификации. Первое место занял Максим Тараскин из Алматинской области, серебро и бронза – у Алексея Ваганова и Павла Воропаева, соответственно. Оба велогонщика представляют Северо-Казахстанскую область.

– Впечатления от гонки самые положительные. К сожалению, призовых мест представители Восточно-Казахстанской области не заняли, но ведь в спорте главное не победа, а участие. За эти дни мы пережили яркие, запоминающиеся моменты. Если бы Алдияр Хасенов не улетел с трассы, то мог бы претендовать на призовое место. Артём Воховский тоже оказался очень активным гонщиком. Уверена, в следующем году наши спортсмены смогут проявить себя ещё лучше, – отметила президент Федерации велосипедного спорта ВКО Елена Нитяжук.

«Школьник Казахстана-2022» – это ещё и командное соревнование. По итогам многодневной гонки первое место заняла команда Северо-Казахстанской области. Второе место в зачёте у Алматы Cycling Team. Замыкают тройку лидеров велосипедисты из Нур-Султана.

По словам Елены Нитяжук, велогонка нравится всем – сюда приезжают охотно. В области характерный, необычный ландшафт и рельеф местности, который привлекает спортсменов и тренерский состав. Участникам нравятся наши сложные, тяжёлые этапы: есть и равнина, и горы с подъёмами и спусками.

Напомним, велогонка «Школьник Казахстана» стала республиканской только в нынешнем году. До этого ей принадлежал статус международного соревнования. Такую поправку внесла пандемия коронавируса COVID-19. Организаторы надеются в следующем году встретить на велотрассах спортсменов из России, Кыргызстана и Узбекистана. В прошлые годы участие в многодневке принимали даже представители Франции.

Кроме того, юных велогонщиков отметили по номинациям.

Звание «Активный гонщик» получил Матвей Воробьёв из Северо-Казахстанской области, а «Горным гонщиком» стал Павел Воропаев из той же области.

Самым юным гонщиком признали Руслана Марченко из Акмолинской области.

– Это первый раз, когда я сопровождал ребят в качестве тренера на соревнованиях такого уровня. Всем гонщикам очень понравились рельефы наших дорог. Важно проводить такие мероприятия для популяризации спорта в Восточно-Казахстанской области, привлекать таким образом молодёжь к активному образу жизни. Тем более, все данные для этого в ВКО есть, – поделился тренер-преподаватель Федерации велосипедного спорта ВКО Иван Чернявский.

Вместе с тем, президент Федерации велоспорта ВКО отметила и недостатки, над устранением которых необходимо поработать перед будущими стартами. Среди них – отсутствие высококлассного инвентаря, который есть у соперников, а также сравнительно небольшой соревновательный опыт у наших спортсменов.

Несмотря на нервное напряжение, масштаб и важность соревнований, ребята на протяжении недели сохраняли дружественную атмосферу: поддерживали друг друга и каждый день желали всем участникам победы.

Алина Горбунова

Фото предоставлено Федерацией велоспорта ВКО