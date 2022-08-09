Спорт

Быстрее ветра

09.08.2022
812

Завершилась Республиканская многодневная велосипедная гонка «Школьник Казахстана-2022».

В минувшее воскресенье на торжественном закрытии велогонки участников поздравили с окончанием соревнований, наградили кубками и медалями, а также вручили памятные призы.

В велогонке участвовали 82 спортсмена из 12 регионов. Пересечь финишную черту ребятам не помешали даже сильная жара и штормовые предупреждения на территории Восточно-Казахстанской области.

В каждом из восьми этапов соревнований участники составляли собственную тройку лидеров, из результатов которых комиссия определяла победителей в генеральной классификации. Первое место занял Максим Тараскин из Алматинской области, серебро и бронза – у Алексея Ваганова и Павла Воропаева, соответственно. Оба велогонщика представляют Северо-Казахстанскую область.

– Впечатления от гонки самые положительные. К сожалению, призовых мест представители Восточно-Казахстанской области не заняли, но ведь в спорте главное не победа, а участие. За эти дни мы пережили яркие, запоминающиеся моменты. Если бы Алдияр Хасенов не улетел с трассы, то мог бы претендовать на призовое место. Артём Воховский тоже оказался очень активным гонщиком. Уверена, в следующем году наши спортсмены смогут проявить себя ещё лучше, – отметила президент Федерации велосипедного спорта ВКО Елена Нитяжук.

«Школьник Казахстана-2022» – это ещё и командное соревнование. По итогам многодневной гонки первое место заняла команда Северо-Казахстанской области. Второе место в зачёте у Алматы Cycling Team. Замыкают тройку лидеров велосипедисты из Нур-Султана.

По словам Елены Нитяжук, велогонка нравится всем – сюда приезжают охотно. В области характерный, необычный ландшафт и рельеф местности, который привлекает спортсменов и тренерский состав. Участникам нравятся наши сложные, тяжёлые этапы: есть и равнина, и горы с подъёмами и спусками.

Напомним, велогонка «Школьник Казахстана» стала республиканской только в нынешнем году. До этого ей принадлежал статус международного соревнования. Такую поправку внесла пандемия коронавируса COVID-19. Организаторы надеются в следующем году встретить на велотрассах спортсменов из России, Кыргызстана и Узбекистана. В прошлые годы участие в многодневке принимали даже представители Франции.

Кроме того, юных велогонщиков отметили по номинациям.

Звание «Активный гонщик» получил Матвей Воробьёв из Северо-Казахстанской области, а «Горным гонщиком» стал Павел Воропаев из той же области.

Самым юным гонщиком признали Руслана Марченко из Акмолинской области.

– Это первый раз, когда я сопровождал ребят в качестве тренера на соревнованиях такого уровня. Всем гонщикам очень понравились рельефы наших дорог. Важно проводить такие мероприятия для популяризации спорта в Восточно-Казахстанской области, привлекать таким образом молодёжь к активному образу жизни. Тем более, все данные для этого в ВКО есть, – поделился тренер-преподаватель Федерации велосипедного спорта ВКО Иван Чернявский.

Вместе с тем, президент Федерации велоспорта ВКО отметила и недостатки, над устранением которых необходимо поработать перед будущими стартами. Среди них – отсутствие высококлассного инвентаря, который есть у соперников, а также сравнительно небольшой соревновательный опыт у наших спортсменов.

Несмотря на нервное напряжение, масштаб и важность соревнований, ребята на протяжении недели сохраняли дружественную атмосферу: поддерживали друг друга и каждый день желали всем участникам победы.

Алина Горбунова

Фото предоставлено Федерацией велоспорта ВКО

09.08.2022
812

Еще новости

На велостарт выходят лучшие команды

02.08.2022

Укротители велосипедов

31.07.2022

Серебряные футболисты

28.07.2022

Победный рывок

24.07.2022
Back to top button