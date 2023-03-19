Было жарко!

В Глубоковском районе прошёл традиционный лыжный марафон. Масштабный спортивный праздник объединил любителей зимних видов спорта.

Акимат Бобровского сельского округа на протяжении пяти лет регулярно проводит традиционный лыжный марафон. Количество его участников увеличивается с каждым годом.

Чтобы помериться силами с соперниками и доказать им своё превосходство в этом виде спорта, на марафон приехали лыжники-любители из Усть-Каменогорска, Павлодара, Аксу, Алтая, Курчума, Урунхая, Серебрянска. И все – с решительным настроем на победу.

– В этом году в лыжных гонках приняли участие около 50 спортсменов. Дистанция, пройденная марафонцами, была разделена на две части. Одна – десятикилометровая – для подростков 12–15 лет, другая – 30-километровая дистанция – для мужчин старше 16 лет, – рассказал судья марафона, тренер, ветеран лыжного спорта Олег Ушаков.

Также судьями состязаний выступили ведущие в Глубоковском районе тренеры по зимним видам спорта – Олег Родионов и Алексей Стукалов.

Несмотря на то, что лыжная гонка – для людей физически подготовленных, особого внимания заслуживают спортсмены старшего поколения, возраст некоторых из них превышает семь десятков лет. Спортивные и бодрые ветераны ежегодно принимают участие в этих соревнованиях, показывая пример молодым.

Самому опытному участнику марафона – 74 года, самому юному – 12 лет. Оттого марафон стал ещё более зрелищным и захватывающим.

Глубоковский район представляли воспитанники отделения лыжных гонок ДЮСШ посёлка Глубокое и села Бобровка.

По итогам соревнований глубоковские лыжники завоевали три призовых места в возрастной группе «16–18 лет». Призы серебряного достоинства на дистанции 30 км достались Айболу Акылбеку, на десятикилометровке – Стасу Самохвалову. Третьего места на этой же дистанции удостоилась Дарья Климова.

На финише всех участников марафона ждали заслуженные медали и памятные призы.

Как отметили организаторы, это не последние состязания – закрытие зимнего лыжного сезона запланировано на канун празднования Наурыза.

Бахыт Сарсембаева