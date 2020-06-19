Бурёнка с датчиком

Восточноказахстанские фермеры считают, что внедрение цифровых технологий в животноводстве значительно повысит производительность труда.

По мнению экспертов в сфере сельского хозяйства, массовое внедрение инновационных технологий – это вопрос конкурентоспособности отечественной продукции. В сфере животноводства компаниям изначально приходится действовать в жестких условиях глобального рынка. Информационно-коммуникационные технологии в животноводстве – одно из важнейших направлений внедрения принципов цифровой экономики в АПК, которое в Казахстане еще только предстоит освоить.

Требование времени

Сегодня цифровое животноводство – уже не просто модный тренд в мировом сельском хозяйстве. Переход к инновационным методикам в этой сфере продиктован всей логикой развития отрасли. Развитие технического прогресса в механизации и автоматизации животноводства должны принести отечественным фермерам, прежде всего, резкое повышение эффективности бизнеса. А увеличение объемов производства позволит снизить импорт и вывести на новый уровень экспорт сельскохозяйственной продукции.

– Одной из главных задач цифрового животноводства является облегчение труда в животноводческих комплексах, – считают в областном управлении сельского хозяйства (УСХ). – Поэтому необходимо поэтапно внедрять в производственные процессы предприятий эти системы.

При этом есть риск, как и в других сегментах экономики, – внедрение цифровых технологий в животноводстве приведет к сокращению количества рабочих мест в этом некогда очень трудоемком деле. Зато уклад жизни фермера принципиально поменяется.

Например, оборудование для предупреждения об отелах, датчики контроля местоположения животных, молокомеры нового поколения, автономные и модульные роботы для вакцинации скота, инновационная программа Ready2Milk, направленная на правильный уход и кормление молочного стада в транзитном периоде, и другие инновационные устройства значительно сократят участие в процессе человека.

Фермеры новой формации

По мнению специалистов УСХ ВКО, классический образ фермера начинает уходить в прошлое. Сегодня они являются высокотехнологичными менеджерами, которые могут управлять своим хозяйством при помощи программ на компьютере, собирать данные в электронном виде и извлекать из них важную информацию. Жизнь и работа крестьян становится намного проще в результате внедрения новых технологий.

К примеру, GPS-система спутникового наблюдения способна с высокой точностью определять местонахождение объекта. Электронный чип, вживлённый под кожу животного, позволяет отслеживать его передвижение, а владелец в режиме реального времени контролирует его маршрут при помощи ноутбука или смартфона.

– Работу по массовому чипированию скота в регионе начали в сентябре 2018 года, – проинформировал руководитель отдела животноводства УСХ ВКО Ертай Куанбаев. – Установкой датчиков контроля местоположения животных сейчас охвачены в основном промышленные откормочные площадки. То есть те крестьянские хозяйства, которые имеют свыше одной тысячи голов КРС и лошадей. Думаю, в скором времени этим заинтересуются и мелкие хозяйства. Стоит отметить, передатчик не создает животному дискомфорта и не оказывает влияния на его здоровье.

Юрий Пааль