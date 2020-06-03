Бумеранг жизни Кумарбека Бату

Один из ведущих предпринимателей Курчумского района Кумарбек Бату, как и многие, начинал развивать собственное дело еще в девяностых годах.

Его первые шаги в бизнесе совпали с упразднением Маркакольского района, закрытием множества организаций и массовым оттоком населения в город. В сложившейся тогда атмосфере некой всеобщей растерянности, отсутствия внятных перспектив нужно было сделать выбор. И Кумарбек Бату его сделал – остался на родине.

Предприниматель из Маркаколя родился в небольшом селе Ашалы, сейчас его уже нет на карте района. Когда Кумарбеку исполнилось восемь лет, не стало отца. Поднимать детей пришлось матери Гульжауар. После окончания средней школы работал шофером в местном быткомбинате. Приходилось в качестве снабженца ездить в областной центр за материалом для цехов организации, а также работать в ее отделе торговли.

Затем трудился в местном колхозе механиком, главным инженером. Еще в послужном списке есть запись о работе в строительной передвижной механизированной колонне и на автотранспортном предприятии. Как раз после его приватизации в девяностых годах Кумарбек Бату и уволился, чтобы уйти в сводное плавание. У него началась новая жизнь со многими неизвестными.

– В то время из стартового капитала в наличии был только старенький «Москвич», – вспоминает он. – Я занял у друзей 100 тенге, залил в бак бензин и начал таксовать. Возил людей в Усть-Каменогорск и обратно. Эта работа приносила «живые» деньги, на которые можно было содержать семью. Потом начал привозить из города шоколадные батончики, жевательные резинки и продавал их. Через три года арендовал небольшое торговое помещение и стал реализовывать населению продукты питания.

В 2001 году предприниматель решил построить новый магазин в центре села. Когда на еще пустующем месте появились бульдозер и грузовики, у многих односельчан это вызвало большое удивление.

– Люди не видели в этом краю никаких перспектив и старались отсюда уехать. В тех обстоятельствах строительство было для них непонятной затеей, – говорит предприниматель. – Нашлось много скептиков, но останавливаться мне было уже нельзя.

Сейчас этот магазин является основным в торговой сети села Маркаколь. Он привлекателен для сельчан ценами на продукцию, обслуживанием, и поэтому здесь всегда много покупателей. Рядом находятся отстроенные складские помещения с большим ассортиментом продуктов.

Неподалеку расположен магазин хозяйственно-бытовых и строительных товаров, который также способен удивить разнообразием выбора на своих полках и витринах. Под одной крышей с ним находятся промышленные склады, где до реализации хранится товар. Небольшая экскурсия вместе с хозяином по этим объектам позволяет убедиться в продуманности и правильном выстраивании всех звеньев торговой цепочки.

Кроме этого предприниматель занимается еще и фермерством. Он рассказал, что начиналось все с девяти коров. В один из дней скотокрады увели у него сразу семь из них… С оставшимися двумя коровами строить планы о серьезном расширении фермы было сложно. Однако руки не опустил и постепенно выправил положение: сейчас в стаде 150 голов КРС породы казахская белоголовая. В минувшие годы капитально отремонтирована животноводческая ферма, отстроен жилой дом для скотников. На ферме нашли постоянную работу три сельчанина. Всего же Кумарбек создал более 20 постоянных рабочих мест.

На вопрос о его жизненном кредо он не раздумывая ответил: «Жизнь – это зеркало, в котором отражается все, что ты делаешь. Хорошие и плохие поступки возвращаются обратно к тебе бумерангом. Поэтому надо жить по совести».

Верность этому правилу Кумарбек Бату демонстрирует на протяжении многих лет. Меценатство стало неотъемлемой частью его бизнеса. Обращаются к нему за помощью земляки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и получают ее. Серьезную финансовую поддержку бизнесмен оказал в свое время двум школам села.

За свой неустанный и честный труд, благотворительность в разные годы он удостоился званий: «Лучший предприниматель», «Лучший меценат». Награжден двумя благодарственными письмами акима области, двумя юбилейными медалями ко Дню независимости Республики Казахстан, является почетным гражданином Курчумского района.

Вместе с супругой Багдат они воспитали двух сыновей и дочь. Родители гордятся успехами детей и внуков. В завершение нашего разговора бизнесмен рассказал, что побывал в качестве туриста в Европе, на Украине, в Китае, Арабских Эмиратах, Турции, Узбекистане.

– После этих поездок я в очередной раз убедился, что краше и богаче края, в котором я живу, не существует, – подчеркивает Кумарбек Бату. – Осознание этого делает меня счастливым.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район