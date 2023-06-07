Будут с водой

В этом году завершится строительство водопроводных сетей в селе Тургусун района Алтай. Оно ведётся в рамках национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны».

В Восточно-Казахстанской области продолжается работа по обеспечению жителей даже самых отдалённых населённых пунктов качественной питьевой водой. Стоит отметить, что до конца 2025 года планируется обеспечить 100-процентный доступ населения к чистой питьевой воде.

В этом году большие перемены ждут жителей села Тургусун района Алтай.

Проектом предусмотрено строительство новой площадки водозаборных сооружений и поселковых сетей общей протяжённостью 22 162 метра.

В прошлом году на строительство водопроводных сетей было выделено и освоено 600 миллионов тенге, в этом году на завершение работ направят 530 миллионов тенге.

– Реализация проекта позволит обеспечить питьевой водой гарантированного качества свыше одной тысячи жителей села Тургусун, – отметили в отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай.

Александра Исаева

Район Алтай