Будут полными закрома

Сельхозпроизводители Восточного Казахстана подводят предварительные итоги агросезона-2021. С полей убрано всё зерно и зернобобовые. Продолжается уборка масличных культур.

В текущем году общая уборочная площадь в регионе составила 1384 тысячи гектаров, что больше прошлогоднего показателя на 1,2 процента, или на 17 тыс. га.

Итоговыми цифрами зерноуборки поделился руководитель Управления сельского хозяйства ВКО Владимир Гайламазян.

– Этот сельскохозяйственный год для аграриев был непростым, – отмечает Владимир Гайламазян. – Учитывая погодные условия, положительным итогом трудов наших земледельцев стало то, что во второй декаде октября был полностью завершён сбор урожая зерновых и зернобобовых культур. С площади 599 тыс. га намолочено свыше 867 тыс. тонн при средней урожайности 14,5 ц/га, что выше уровня прошлого года на 0,5 ц/га.

Полученные результаты стали возможны за счёт увеличения объёмов применения минеральных удобрений, совершенствования интегрированной системы защиты растений от вредителей, болезней и сорняков, а также проведения научно обоснованной сортосмены и сортообновления. Важную роль сыграло и применение ресурсо-, влаго- и энергосберегающих технологий с использованием почвообрабатывающих и посевных машин нового поколения.

Результаты уборки яровых культур этого сезона хоть и без рекордных показателей, но всё же выше прошлогодних.

С площади 387 тысяч гектаров убрана яровая пшеница со средней урожайностью 12,8 ц/га (в 2020 году – 12,3 ц/га); с 10 тыс. га – кукуруза на зерно с урожайностью 22 ц/га (в 2020 году – 22,3 ц/га); с 107 тыс. га – ячмень 17,8 ц/га (в 2020 году – 14,3 ц/га).

– Неплохие показатели урожайности овса, которым нынче занято 13,4 тысячи гектаров, – рассказывает руководитель ведомства. – Если в прошлом году собрали в среднем 12,2 ц/га, то в этом – 15,1 ц/га. Значительно выше урожайность бобовых – 20,5 ц/га, проса – 13,5 ц/га, гречихи – 13,2 ц/га. А вот показатели смеси колосовых заметно ниже прошлогодних – с двух тысяч гектаров собрали в среднем 7,7 ц/га, в 2020 году – 9,3 ц/га.

Также завершён сбор урожая овощей на площади 8,2 тысячи гектаров, картофеля – 18,4 тыс. га, бахчевых культур – 4,6 тыс. га.

Вместе с тем продолжается уборка масличных культур. Из 486 тысяч гектаров убрано 324,2 тыс. га, или 67 процентов, на сегодня средняя урожайность – 15,2 ц/га (в 2020 году – 13,8 ц/га).

Порадовали аграриев в этом сезоне озимые культуры, ими занято свыше 45 тысяч гектаров. Урожайность озимой пшеницы в среднем 21,9 ц/га, ржи – 18,3 ц/га, тритикале – 15 ц/га, рапса – 17,8 ц/га.

Во всех районах ВКО завершена заготовка грубых и сочных кормов для сельскохозяйственных животных. В наличии свыше 2535 тыс. тонн сена. Лидерами в этом остаются Жарминский, Урджарский, Тарбагатайский и Аягозский районы. Заготовка сенажа составляет 126,9 тыс. тонн.

Одновременно с уборочной кампанией активно идёт подготовка к сельскохозяйственному сезону 2022 года. Под будущий урожай засеяно 34,6 тыс. га озимых культур. Засыпано 93 тыс. тонн семян зерновых и зернобобовых культур. Подготовлено зяби на площади 494,1 тыс. га (90 процентов от плана).

Наличие необходимых материально-технических средств и сельскохозяйственной техники позволяет хозяйствам области завершить уборку в установленные агротехнические сроки.

– В уборочной кампании 2021 года задействован 3581 зерноуборочный комбайн, из них 1202 – высокой производительности, каждый из которых заменяет два-три комбайна прошлого поколения, – отмечает Владимир Гайламазян. – Средняя сезонная нагрузка на комбайн не превышает 350 гектаров (сезонная нагрузка одного комбайна 300 моточасов, или до 600 га), что соответствует нормативной нагрузке на уборочный сезон.

Для подработки убранного урожая в хозяйствах области имеются 300 механизированных токов, 90 сушилок различной мощности, которые обеспечивают сушку 12 тысяч тонн зерна в сутки. Хранением урожая сельскохозяйственных культур заняты восемь лицензированных элеваторов, оборудованных зерносушильными установками. Имеющиеся в области элеваторы, хлебоприёмные пункты и собственные склады сельхозформирований дают возможность хранения около одного млн тонн зерна, в том числе лицензированные хлебоприёмные пункты – 472 тысячи тонн.

Что касается обеспечения топливом, то для успешного проведения уборочной страды и кормозаготовительных работ для хозяйств области выделено 34,8 тысячи тонн дизельного топлива Павлодарского НХЗ по отпускной цене 189 тыс. тенге за тонну. На сегодняшний день весь объём дизельного топлива полностью оплачен и отгружен.

Конечно, мало произвести продукцию, её надо ещё продать. Поскольку в аграрном секторе присутствует не только крупный бизнес, но и множество небольших предприятий и крестьянских хозяйств, то для их удобства в сбыте урожая в своё время были придуманы сельскохозяйственные ярмарки. Нынешней осенью их по Восточному Казахстану прошло уже 120.

Дальнейшие планы у аграриев, говорит Владимир Гайламазян, только одни – работать над повышением эффективности производства. Все прекрасно понимают, что продукция растениеводства должна быть конкурентоспособной. Для этого ведётся работа в направлении снижения издержек производства и, соответственно, за счёт этого повышается прибыль от реализации продукции. Это системная работа нескольких последних лет, она не прекращалась и ведётся постоянно.

Бахыт Сарсембаева

Фото Тлеубека Шаяхмета