Будут под присмотром 

Исследования международной организации показали снижение уровня коррупции в Восточно-Казахстанской области в 2020 году.

Антикоррупционная служба ВКО обнародовала результаты социологических исследований и мониторинга состояния коррупции в Казахстане, которую провела неправительственная международная организация Transparency Kazakhstan.

– Так, по результатам исследования за 2020 год, Восточно-Казахстанская область вошла в список регионов с низким уровнем коррупции в деятельности госорганов по республике, – сообщает пресс-служба ведомства.

Как оказалось, 44,5 процента граждан и 48,1 процента предпринимателей указывают на снижение коррупции в ВКО за истекший год. Кроме того, 53,6 процента респондентов заявили о готовности содействовать в борьбе с коррупцией.

Согласно опросу, инициаторами коррупционных ситуаций выступали, как правило, работники государственных ведомств и учреждений. На втором месте среди инициатив – сами граждане. При этом в прошлом году появилась новая тенденция, показывающая, что доля посредников выросла на шесть процентов.

Отмечено, что в сравнении с 2019 годом наблюдается тенденция к росту доверия к госструктурам, призванным противодействовать коррупции.

Наиболее коррумпированными госучреждениями обозначены поликлиники и больницы, полиция, налоговая и противопожарная службы, органы земельных отношений и градостроительства, ЦОНы, государственные детские сады, а также вузы.

Учитывая результаты этого социологического анализа, Антикоррупционная служба ВКО запланировала детальную работу по всем пунктам, указанным в исследованиях. Это значит, что названные учреждения будут находиться под пристальным вниманием областного антикоррупционного ведомства.

Юрий Пааль

Фото из открытых источников