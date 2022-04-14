Будущие специалисты

Студентам юридических факультетов рассказали о миссии Антикоррупционной службы.

Антикоррупционная служба Восточно-Казахстанской области пригласила студентов юридических факультетов ВКУ им. С. Аманжолова, Казахстанско-Американского свободного университета и членов клуба «Саналы ұрпақ» в рамках акции «День открытых дверей».

Руководитель управления превенции Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по ВКО Архат Бейсембаев ознакомил студентов с основными направлениями деятельности антикоррупционной службы, структурой «Антикор орталығы», порядком поступления и условиями работы в ведомстве, а также рассказал о проектах, реализуемых в регионе по искоренению коррупции.

– Мы рассказали будущим юристам о миссии Антикоррупционной службы, будем рады появлению в наших рядах молодых, грамотных и целеустремлённых специалистов, – сообщил представитель департамента.

Архат Бейсембаев пояснил, что Антикоррупционная служба взяла курс на открытость и прозрачность своей деятельности. Повышение доверия граждан к ведомству и отказ от бытующего в обществе мнения о закрытости и негативности госоргана также являются их приоритетом.

Ерик Абитов