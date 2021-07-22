Будущее – за сортировкой и технологичностью

Новый необычный объект, столь необходимый для Усть-Каменогорска и его жителей, будет в скором времени достроен и введён в эксплуатацию. Это станет конкретным шагом на пути к управлению твёрдыми бытовыми отходами на основе передовых технологий, решению ряда социальных и экологических проблем.

В областном центре началось строительство нового комплекса по сортировке мусора. Заместитель акима Усть-Каменогорска Денис Федченко, председатель правления ТОО «Оператор РОП» Медет Кумаргалиев, другие ответственные лица, экологи, активисты, представители общественных организаций побывали на объекте, где ознакомились с ходом возведения первого в Восточно-Казахстанской области завода по сортировке твёрдых бытовых отходов. Строительную площадку также посетила большая группа представителей СМИ, поскольку именно на журналистов возлагается важнейшая миссия по разъяснению целей проводимой комплексной работы.

Напомним, что строительство долгожданного объекта началось 28 мая и на сегодняшний день уже полностью залит фундамент будущего здания. Подрядная компания организовала двухсменную работу и на стройке повсюду царит рабочее оживление. Судя по объёмам выполненных работ и использованного бетона, строители прикладывают все усилия, чтобы уложиться в предельно сжатые сроки.

Стоит особо отметить, что подведены необходимые коммуникации и проводятся подготовительные работы для монтажа основного корпуса из металлоконструкций. Для полной ясности уточним, что комплекс будет расположен в непосредственной близости к территории мусорного полигона, на общей площади 4,2 гектара. Более того, он станет ключевым звеном будущей перспективной системы обращения, а в идеале – и комплексного использования всех твёрдых бытовых отходов в Усть-Каменогорске.

Теперь непосредственно о технических возможностях новой технологической линии. Планируемая мощность мусоросортировочного комплекса будет составлять 100 тысяч тонн твёрдых бытовых отходов в год. Характерно, что ввод в эксплуатацию запланирован на 30 августа 2021 года. До срока запуска предприятия осталось чуть больше месяца. Строительные работы ведутся согласно графику, есть основания полагать, что задача, стоящая сегодня перед подрядчиками, вполне реальная и выполнимая.

Председатель правления ТОО «Оператор РОП» Медет Кумаргалиев подробно рассказал журналистам о работе, которая проводится в масштабах республики и конкретно в Восточном Казахстане – в Усть-Каменогорске и Семее. Наши проекты могут для остальных стать образцом для подражания и тиражирования в других регионах страны. Буквально накануне новостные ленты пестрели сообщениями о пожаре на свалке областного центра, клубах дыма от него.

– В будущем такие случаи окажутся невозможными в вашем городе, как не станет и поводов для жалоб людей, – подчеркнул Медет Кумаргалиев. – Переработку мусора можно не только превратить в окупаемый бизнес. Она уже сегодня является очень привлекательной для инвестиций.

Он на конкретных примерах разъяснил механизмы и схемы, что будут действовать и стимулировать участников общего процесса сбора, переработки, продажи отходов. А заместитель акима Усть-Каменогорска Денис Федченко в свою очередь в деталях рассказал о решении текущих и перспективных задач, связанных с реализацией проекта.

Объяснять всё на пальцах обычно является занятием не просто сложным, но и очень непродуктивным. Потому организаторы устроили гостям поездку на склады временного хранения, куда поступила импортная техника и проходит необходимые таможенные процедуры. Линия по сортировке мусора будет укомплектована зарубежным оборудованием с высоким уровнем автоматизации работы. На импровизированной презентации наглядно отражён процесс от загрузки сырья до выхода прессованных тюков.

Директор ТОО «Өскемен-спецкоммунтранс» Казез Махамбетов представил гостям доставленное из Греции оборудование автоматизированной сортировочной линии. К примеру, установка известного мирового бренда Sabo стоимостью 1,35 млрд тенге приобретена «Оператором РОП» и будет в дальнейшем передана на баланс городского акимата.

– Сердцем технологической линии сортировки отходов является оптический сепаратор, – особо отметил он. – Это означает, что процесс полностью автоматизирован. Вы не увидите на конвейере персонала, руками перебирающего мусор. Человеческий фактор будет здесь абсолютно исключён. Это самое важное и главное.

По данным, предоставленным пресс-службой городского акимата, на сегодняшний день из Греции доставлены оптические и баллистические сепараторы. Со следующей партией также прибудут цепные и ленточные конвейеры, далее кабина предварительной сортировки, барабанный сепаратор. По графику финальная поставка оборудования запланирована на август текущего года.

Важная деталь. В июне местные специалисты прошли на производственной площадке греческой компании Sabo недельное обучение по работе на современном мусоросортировочном оборудовании. Занятия проходили в городе Халкида под кураторством инженеров и техников SABO Group. Надо сказать, что стороны находятся в постоянном контакте и оперативно решают все вопросы.

Участники проекта большое внимание уделяют ещё и первичному звену. Это надлежащая организация сбора твёрдых бытовых отходов у населения. Горожане давно заметили перемены, происходящие во дворах. В июне в Усть-Каменогорске завершена расстановка контейнеров для раздельного сбора твёрдых бытовых отходов. Тут надо напомнить важные нюансы. Так называемый раздельный сбор ТБО в нашем регионе будет осуществляться по трём основным фракциям. Во-первых, это «лёгкое» перерабатываемое вторичное сырье (пластик, бумага, металл). Во-вторых, «тяжёлое» (стекло). В-третьих, «мокрое» – то есть неперерабатываемые отходы (пищевые отходы и др.). Жители уже видят во дворах контейнеры разных цветов и форм и активно осваивают нововведения.

Как сегодня реализуется подобная схема? Организаторы показали систему в действии. В одном из дворов областного центра по улице Казыбек би прошла акция – социальный проект «STOP мусор» с участием волонтёров и детей, а также их родителей. В её подготовке и проведении приняли участие представители Ассоциации экологических организаций Казахстана и сотрудники филиала в Восточном Казахстане. Коллеги и единомышленники, приехавшие специально из столицы, Меруерт Абдалиева и Асыл Окапова рассказали о целях и задачах общей работы по охране окружающей среды, популяризации экологических знаний среди населения, формирования культуры бережного отношения к природе.

Жителям Усть-Каменогорска презентованы новые возможности заработка на сборе, сдаче макулатуры, пластика, отходов стеклянной и металлической упаковки. Кроме того, «Оператор РОП» запускает с августа проект EcoQoldayHOME. В частности, бывшие КСК, нынешние ОСИ и другие организации могут осуществлять сбор вторичного сырья и методом торгов через мобильное приложение. В дальнейшем они вправе продавать накопленные объёмы и запасы региональным партнёрам «Оператора РОП». Вырученные деньги могут быть использованы для благоустройства, ремонта дома и на другие цели.

Ещё немного полезной статистики. Всего для областного центра «Оператором РОП» закуплено и передано акимату Усть-Каменогорска 760 пластиковых контейнеров жёлтого цвета для сбора «лёгкого» вторсырья и 514 синих контейнеров колокольного типа, предназначенных для отходов. Следующий шаг: для обслуживания контейнеров для сбора вторсырья «Оператором РОП» приобретено и передано на баланс акимата 6 единиц специализированной техники. Общая сумма финансирования инфраструктуры от «Оператора РОП» составила 1,8 млрд тенге.

Добавим, что за счёт средств местного бюджета и мусоровывозящих организаций приобретено свыше 1220 контейнеров для сбора пищевых отходов, планируется установка 10 стационарных приёмных пунктов вторсырья. Также началось финансирование строительства объекта для размещения автоматизированных линий сортировки.

Местные исполнительные органы в свою очередь берут на себя обязательства довести уровень переработки отходов, как минимум, до 30 процентов в 2022 году. По сведениям из пресс-релиза, неперерабатываемые отходы согласно республиканской программе, будут направляться на завод Wastetoenergy. По логике ожидается, что совместная комплексная работа позволит в будущем увеличить процент переработки отходов в регионе, развивать инфраструктуру раздельного сбора ТБО, а также создать новые рабочие места. Причём такая профессия на основе современных технологий будет для персонала предлагать совершенно иные, чем прежде, условия труда.

Меир Токобаев

Фото Тлеубека Шаяхмета