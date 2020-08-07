Молодёжь Зайсанского района провела масштабную антикоррупционную акцию.

В целях профилактики коррупционных проявлений в Зайсанском районе специалисты проектного офиса «Зайсан – адалдық алаңы» и представители активной молодёжи подготовили раздаточные антикоррупционные материалы для жителей района на тему «Пара берсең жазаланасың» (Дашь взятку – будешь наказан).

– Будущее страны в руках молодого поколения, – уверены участники акции. – Необходимо помнить, что коррупция не только наносит ущерб обществу, но и никогда не приведет к позитивному результату.

Организаторы акции ещё раз напомнили о теме коррупции и необходимости формирования нулевой терпимости к её проявлениям с самого юного возраста.

Ерик Абитов

Зайсанский район